- Vi tager det, som det kommer, men det ser sort ud, siger Christopher Christiansen, ejer af hotel- og konferencestedet Sørup Herregård syd for Ringsted.

Hotel kæmper for overlevelse – har netop fyret syv medarbejdere

- Når vi ikke har gæster, er der heller ikke så meget at gøre rent. Så vi måtte sige farvel til syv rengøringsmedarbejdere i slutningen af oktober, siger hotelejer Christopher Christiansen fra den familieejede herregård, der er gået 50 pct. ned i omsætning i de sene efterårsmåneder i forhold til sidste år.

Det har i forvejen været et sort år for Sørup Herregård, men for hotel- og konferencestedet syd for Ringsted kunne det ikke blive meget værre.

- Juli og august løb rigtigt fint rundt. Der var en lille nedgang i forhold til, hvordan det plejer at være, men ellers var det tilbage til normalen over sommermånederne, siger Christopher Christiansen, der har kunne mærke efterårets stigning i smittetilfælde på faldet af hotelgæster og konferencehold.

Sørup Herregård er bare ét ud af mange hoteller, der i øjeblikket forsøger at holde en lukning stangen efter stribevis af aflysninger som følge af corona. I slutningen af oktober måtte hotel- og konferencestedet sige farvel til syv medarbejdere. Foto: Jens Wollesen

Lige nu er her stille og mennesketomt på herregården.

Tror på en dag i morgen

Christopher Christiansen har benyttet sig af hjælpepakker for at holde hånden under den svindende pengepose.

- Jeg har svært ved at se, hvordan vi ellers skulle holde den kørende. Nu er der kommet en ny pakke, som jeg ikke har nået at sætte mig ind i nu, men det er klart, at vi skal benytte os af den, siger Christopher Christiansen, der ejer herregården sammen med sin mor, Lene Christiansen.