Hvidsø er atter fri for fæle bakterie, så nu må man gerne tage en dukkert igen. Man kan så godt diskutere, hvor kølig en dukkert, det er. For den allernyeste vandprøve fra torsdag viser en temperatur på 23,3 grader. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Hop bare i søbølgen den blå - bakterierne er væk

Badeforbuddet blev indført den 20. juli, efter at en af sommerens løbende målinger af vandkvaliteten viste et indhold på hele 9800 fækale e.colibakterier pr. 100 milliliter vand.

Det er højst usædvanligt for Hvidsø, hvis vandprøver normalt indeholder under 15 af de slemme bakterier pr. 100 milliliter og søen derfor plejer at have en fin grøn smiley for en god badevandskvalitet.