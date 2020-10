Viggo Mortensen har gennem hele sin skuespillerkarriere med mellemrum besøgt Ringsted og sin nu afdøde tante Tulle Olsen i Vigersted. Her er han på besøg i 2015 . Foto: Kenn Thomsen

Hollywoodstjerne besøger luksusbiograf eksklusivt

Moviehouse ejes af Michael Obel, som har kontakter her og der og alle vegne i filmverdenen.

Det er ham, der har trukket i trådene og sikret, at Viggo Mortensen når at fortælle om sin film i Ringsted.

Ganske passende, faktisk, da »Falling« handler om et anstrengt men alligevel kærligt forhold mellem en aldrende, demensramt mand og hans søn, deres liv sammen og resten af familien omkring dem.

Viggo Mortensen beskriver selv i omtale af filmen, at hans debutfilm som instruktør læner sig kraftigt op af hans eget forhold til sin far og resten af familie, hvilket dermed trækker en slags tråd til Viggo Mortensens nu afdøde faster Tulle Olsen i Ringsted.

- Det er noget af et scoop, han har sagt ja til at komme, med den travle kalender, han har i øjeblikket. Han er i omegnen, og har sagt ja til Ringsted. Der er jo et tilhørsforhold i forvejen. Vi får Viggo Mortensen på besøg helt ekstraordinært på vej ud af landet. Han skal til Tyskland bagefter, siger Morten Stefansen.