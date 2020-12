AffaldPlus råder borgere til at vente med at køre på genbrugspladsen med pap, gavepapir med videre til efter nytår, så der ikke bliver trængsel ved containerne.

Hold juleaffald hjemme til efter nytår

Pap, glas, flamingo, gavepapir og bånd er nogle af de mest populære juleaffaldsfraktioner og med fridage lige efter jul, giver det mulighed for at få afleveret det hele på genbrugspladsen.

Men, AffaldPlus opfordrer alle kunder til at holde affaldet hjemme til efter nytår - gerne til en hverdag i januar. Så risikerer kunder ikke at skulle holde i kø ved genbrugspladsen eller opleve trængsel ved containerne.

Samtidig mindsker vi kontakt kunder og medarbejdere imellem og derved risiko for spredning af corona. De, der alligevel kommer på genbrugspladsen, skal huske at spritte af og holde afstand.

I Ringsted Kommune er det muligt at få hentet storskrald, og derfor opfordres borgere, der er med i storskraldsordningen at stille for eksempel pap ud, når der er storskraldsafhentning. Se mere om storskraldsordningen på kommunes hjemmeside.

Der opfordres til, at folk tømmer papkasser for flamingo, gavebånd plastik og andet ikke-pap, inden de smider den i pap-containeren. Fold den sammen eller klip den i stykker, så den fylder mindre.

Andefedt med videre skal til madaffald eller restaffald, når den er kølet af. Undgå at hælde fedt fra and, gås og flæskesteg i køkkenvasken, da fedtet klumper sig sammen og stopper afløb, spildevandsrør og giver rensningsanlæggene problemer.

Det er vigtigt ikke at skabe kø og trængsel på genbrugspladsen, derfor opfordrer AffaldPlus til at man holder affaldet hjemme til januar 2021.

- Vi håber, at mange af vores kunder vil følge vores råd om ikke at tage på genbrugspladsen i juleferien, siger John Kusz, direktør i AffaldPlus.

- Det er nemlig lige nu, at vi alle skal stå sammen - med afstand - for at sikre, at vi og andre ikke bliver smittet.