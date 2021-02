Hold fastelavn i kirkeskoven

Se billedserie Der er lavet 200 fastelavnsris. De er tiltænkt børnene, men forældre kan jo også gå sukkerkold. Foto: Susanne Christensen

Ringsted - 14. februar 2021 kl. 10:44 Af Susanne Christensen Kontakt redaktionen

Normalt holder sognepræst Jacob Broholm Møller en fastelavnsgudstjeneste for børn og deres forældre, og bagefter slår de katten af tønden bag kirken. Men grundet corona-restriktioner holder Nordrupøster-Farendløse, Sneslev og Ørslev pastorat i stedet et fastelavnsløb i Nordrup Kirkeskov i den sydlige del af Ringsted Kommune.

- Det er for, at folk kan holde en eller anden form for fastelavn. Det er et løb. Det er ikke mere i det. Men jeg tænker, at mange vil være lykkelige over at se noget andet end hjemmets fire vægge i øjeblikket, siger Jacob Broholm Møller.

Igennem kirkeskoven løber en sti på knap to kilometer. I bedste Pokemon Go-stil skal man finde poster langs stien via app'en Woop.

Nogle af posterne indeholder spørgsmål om fastelavn, både den folkelige og den kirkelige. De er så lette, at fleste voksne burde kunne besvare dem. Turen tager omkring en halv time for familier med børn i flyverdragtsalderen. Til slut er der et fastelavnsris i præmie til alle børn, der deltager.

Desuden er der en præmie til bedste udklædte barn. Deltagere skal have taget et billede af sig selv i udklædning fra kirkeskoven. Det skal uploades til pastoratets Facebookside.

Et frirum for børn Inspirationen til at lave et fastelavnsløb kommer af ønsket om at skabe et frirum for specielt børn. Under corona-epidemien har Jakob Broholm Møller erfaret, at små uenigheder i parforhold, bliver blæst op.

Hvis begge parter arbejder hjemme hel dagen og heller ikke kan shoppe eller gå i biografen opstår der hurtigt en frustreret stemning derhjemme.

- Som kirke skal vi tage et ansvar, fordi vi oplever, at folk bliver pressede. Vi trænger til menneskelig kontakt og vi trænger til at gøre noget, som bringer os ud af denne her boble. Jeg kunne forestille mig at en del af dem ville sætte pris på lige komme ud og få trukket lidt luft, også uden partneren, siger han.

Sognepræsten tror, at der kommer en mental regning, der skal betales på et tidspunkt. Han sammenligner frustration i hjemmet med psykisk vold. Det skal lægges oven i, at mange børn ikke synes, at det er sjovt at være hjemsendt så længe. De savner deres venner og deres hverdag i skolen.

- Hvad har det kostet os at lave et fastelavnsris? Højst 25 kroner. Og børnene får en god oplevelse, siger Jacob Broholm Møller.

Der er omkring 2.800 indbyggere i de tre sogne, og da løbet startede onsdag, målte app'en 15 logins. Det svarer til omkring 50 børn og deres forældre.