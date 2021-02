Se billedserie Der venter en noget anden udsigt fra murermester Finn Larsens have, hvis kommuneplantillæg og Lokalplan 320 for boliger ved Tranevej får grønt lys af byrådet. Kranen med pladen markerer højden på de boligblokke, der er på tegnebrættet. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Høringssvar: Støj og tung trafik er en del af hverdagen på Vibevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Høringssvar: Støj og tung trafik er en del af hverdagen på Vibevej

Ringsted - 07. februar 2021 kl. 10:17 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Det er ikke optimalt at blande et erhvervsområde med boligblokke med omkring 120 boliger.

Det påpeger de foreløbige høringssvar til Ringsted Kommune i sagen om en mulig ny lokalplan 320 og et kommuneplanstillæg for Tranevej 4, så ejeren kan sælge grunden til boligudviklere, når det nuværende lejemål med Jysk ophører.

»Virksomhederne på Vibevej er kendetegnet ved tung trafik på alle tider af døgnet samt støj i et betydeligt omfang, hvilket ikke harmonerer med etablering af et nyt boligområde, klods op ad mine klienters erhvervsvirksomheder, skriver advokat Martin Rømer i et høringssvar til Ringsted Kommune på vegne af beboerne på Vibevej 36-46.

Beboerne fortalte desuden onsdag i DAGBLADET, at de frygter, at deres boliger med erhverv vil blive svære at sælge, hvis der bliver opført 120 lejligheder i en højde på op til 12 meter på den modsatte side af vejen.

Hensyn til beboere på Køgevej Også den direkte nabo på Tranevej 2, Titan Lastvogne A/S, udtrykker bekymringer for støjgener.

»Vi har i samråd med kommunen udvalgt en plads på vores grund, hvor vi udfører særligt støjende regenerering af bestemte motortyper. Denne placering er netop grænsende op til Tranevej 4 og er specielt valgt for at genere boligblokkene på Køgevej mindst muligt«, skriver Titan Lastvognes direktør Jens Juel Jeppesen i høringssvaret.

Hvis politikerne vælger at give grønt lys til at ændre området fra erhvervsformål til boligformål, kan det ifølge Jens Juel Jeppesen ikke udelukkes, at Titan Lastvogne på sigt kan indsende et lignende ønske.

»Vi går ud fra, at et nyt kommuneplantillæg også vil omfatte vores matrikel, således at når vi, ad åre, ønsker at fraflytte vor nuværende placering også kan ændre anvendelsen af vores grund. Vi finder en bebyggelsesprocent på 65 uinteressant for os, hvis vi evt. skulle overveje at flytte vor virksomhed ud på det nye erhvervsareal«, tilføjer direktøren.

Han foreslår til sidst, at man af hensyn til den tunge trafik på Fuglebakken, Tranevej og Vibevej bør overveje at forlænge Tranevej hen til Kaserne Allé og flytte lysreguleringen fra Kildemarken til samme kryds.

Det forslag kan dog kun realiseres, hvis der bliver nedlagt nogle kolonihaver.