Hør om planerne for ny klimavej på borgermøde

Til åbent telt er der mulighed for at tale med fagpersoner inden for trafik, separatkloakering, klimatilpasning og landskabsarkitektur.

- Vi kan ikke samles, som vi normalt gør i denne tid, og derfor holder vi et åbent telt, hvor naboer og andre interesserede kan høre mere om de foreløbige planer for, hvordan Roskildevej vil se ud i fremtiden. Jeg håber, at naboerne vil benytte muligheden for at få en snak med os og få mere information om projektet, siger Klaus Møller Bjerregaard, trafikingeniør i Ringsted Kommune, i en pressemeddelelse.