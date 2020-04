Hør om erhvervspakke

Foto: Jens Wollesen

Ringsted - 19. april 2020

Ringsted Kommune holder webinar med borgmester Henrik Hvidesten, der fortæller om den lokale erhvervspakke, som alle partier i byrådet er blevet enige om en lokal erhvervspakke. Den skal hjælpe virksomheder, handlende og arbejdspladser godt gennem krisen og videre, når situationen igen skal normaliseres.

Der er vedtaget bygnings- og renoveringsarbejder for 7,5 millioner kroner, og det er en fordobling af kommunens tilskud til aktiviteter i bymidten. Desuden er en udskydelse af betaling for indsamling af restaffald for virksomheder vedtaget.

Det er der mulighed for at høre mere om, når borgmester Henrik Hvidesten præsenterer den lokale erhvervspakke på et webinar 28. april klokken 13-14.

Programmet byder på en gennemgang af erhvervspakkens forskellige elementer, og der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Webinaret foregår via Skype, og deltagerne modtager et link per e-mail umiddelbart inden mødet.

Hvis man ikke har prøvet at deltage i møder via Skype tidligere, er der mulighed for at logge sig ind via linket allerede klokken 12.30, så sidder der nogen klar til at guide om indstilling af lyd og billede.

Tilmelding er nødvendig og kan ske på ringsted.nemtilmeld.dk/242.