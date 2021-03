Borgere med særlige behov kan blive vaccineret mod Covid-19 i Anlægspavillonen. Foto: Anders Ole Olsen

Høj andel af inviterede har fået mindst et vaccinationsstik

Ringsted - 23. marts 2021 kl. 09:41 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

En ekstra indsats fra Ringsted Kommune ser ud til at have hjulpet mange Ringsted-borgere i målgruppe 2 og 3 med at blive vaccineret. Medarbejdere fra Ringsted Kommune har ringet rundt til de borgere i målgrupperne, som har fået invitation til at blive vaccineret, og tilbudt hjælp, hvis der har været behov for det.

- Ser vi på andelen af vaccinerede i Ringsted Kommune for de målgrupper, der er blevet inviteret til vaccination, ligger vi som helhed rigtig pænt. Det kan tyde på, at den ekstra indsats, som vi har gjort for at hjælpe de her målgrupper med vaccinationen, også har hjulpet, siger Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse og fortsætter:

- For målgruppe 2 og 3 har vi ringet rundt til - eller på anden måde kontaktet - alle vores borgere, der har fået en vaccine-invitation. Det har vi gjort for at høre, om vi kunne hjælpe med at bestille tid eller transport til vaccinationsstedet. Vi har også kontaktet dem flere gange, og vi har oplevet, at nogle af dem, der sagde nej i første omgang, har ændret mening og senere har ønsket at blive vaccineret.

83 procent af de inviterede i målgruppe 2 og 89 procent af de inviterede i målgruppe 3 har takket ja til vaccinationen og har fået mindst det første vaccinationsstik. 77 procent i målgruppe 2 er færdigvaccinerede, mens tallet for målgruppe 3 er 78 procent.

Formoder at flere siger ja Målgruppe 2 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan er personer over 65 år, og som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Målgruppe 3 er personer over 85 år.

- Vi har en formodning om, at tallet for andelen af vaccinerede i målgrupperne kan nå højere op. Flere kan nå at ombestemme sig, og vores oplevelse er også, at nogle siger nej til vaccinen lige nu, da de gerne vil vente med at blive vaccineret til deres ægtefælle også kan blive vaccineret. Vores klare indtryk er, at alle borgerne har været glade for den ekstra service, hvor vi har ringet til dem og talt med dem om vaccination, påpeger Henrik Hvidesten.

Sundhedsstyrelsen prioriterer i øjeblikket efter årgange. Derfor kan ægtefæller opleve at blive tilbudt vaccination på forskellige tidspunkter, selv om de måske er i samme målgruppe.

Sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland har Ringsted Kommune en mindre andel af borgere i de målgrupper, der indtil videre har fået invitation til at blive vaccineret. Derfor er det samlede antal vaccinerede for hele kommunen indtil videre relativt lavt.