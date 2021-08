Leder af hjemmepleje og sygepleje i Ringsted Kommune Camilla Hove Lund er med i arbejdsgruppen, der siden slutningen af 2020 har arbejdet på at finde egnede lokaler til et pilotprojekt i hjemmeplejen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Hjemmeplejen mangler lokaler - skurvogne kan blive løsning

Ringsted - 27. august 2021 kl. 06:12 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Et pilotprojekt i hjemmeplejen skulle bringe de ansatte tættere på borgerne og skabe et mere sammentømret hold, men det er ikke lykkedes at finde et lokale til formålet.

Det møder kritik hos Ringsted Ældreråd.

1. september er en udvalgt gruppe i hjemmeplejen klar til at indgå i et forsøg på at skabe et en decentral enhed, som kører rundt til de godt 300 plejekrævende ældre i Benløse-området.

Projektets formål er blandt andet, at de ældre skal opleve flere gengangere, når hjemmehjælperne komme på besøg.

Det har hele tiden været meningen med projektet, at de ansatte skulle have deres base lokalt i Benløse, men det er altså ikke lykkedes at finde et egnet sted. En projektgruppe har ellers arbejdet på det siden slutningen af 2020.

- Idéen er jo, at man skal rykke ud til Benløse, så man er fysisk i lokalområdet frem for at møde på Amtstuen. Det er en stor del af projektet, at man er i området, siger næstformand i Ringsted Ældreråd, Henrik Carlsen.

Han peger på, at det for de ansatte ikke er optimalt at blive tilknyttet et fast geografisk område uden at have en lokal base.

- Det bliver svært at udvikle et team, hvis man skal mødes med alle mulige andre centralt på amtsgården. Teamudvikling er en stor del af projektet, og medarbejderne skal kunne se sig selv som et hold, og man kan frygte, at det bare fortsætter i den samme gænge, når de skal møde ind, hvor de plejer, siger Henrik Carlsen og fortsætter kritikken:

- Jeg ved ikke, hvor offensive, kommunen har været i den lokalesøgning, men de skal virkelig gøre en indsats for at finde et lokale, fastslår Henrik Carlsen.

Hos hjemmeplejen i Ringsted Kommune accepterer man, at der endnu ikke er fundet lokaler.

- Jeg er ikke så bekymret for det. Vi arbejder stadig benhårdt på at finde et sted, for det er det, vi skal prøve af, men det er ikke så enkelt, siger leder af hjemmeplejen, Camilla Hove Lund.

Hun påpeger, at det ikke bare er et kontor, der skal huses, men at der eksempelvis også skal være badefaciliteter og parkeringspladser nok. Derfor er det mere kompliceret at finde et egnet sted end som så.

- Indtil det lykkes, får teamet deres eget lokale på Amtstue Allé, hvor de kan holde sig samlet som et lille hold, forklarer Camilla Hove Lund, som håber, at der er fundet lokaler inden årets udgang.

Formanden for Ældre- og Genoptræningsudvalget i Ringsted Kommune, Benny Christensen (S), medgiver, at det langt fra er optimalt for projektet, at man ikke har fundet et lokale til de ansatte, der skal være med i pilotprojektet om en decentral hjemmepleje i Benløse.

- Det er en hæmsko, når man nu gerne vil have et lokalt team. Vi havde troet, vi kunne være et sted, men det kunne vi så ikke. Det er en opgave, vi må se at få løst, siger Benny Christensen.

Udvalgsformanden overvejer nu, om en midlertidig løsning kan komme på tale for at få det optimale ud af projektet.

- Det er essensen, at det er et lokalt team, der arbejder i lokalområdet. Måske må vi leje nogle skurvogne og få dem placeret derude. Det er bare ærgerlige penge, siger socialdemokraten.

Han understreger, at det manglende lokale ikke får konsekvenser for gennemførelsen pilotprojektet.

I budgetforliget for 2021 for årene 2021 og 2022 blev der afsat 492.000 kroner til at dække kompetenceudvikling og lokaleleje til projektet. Projektet er planlagt til at vare til udgangen af 2022.