Hjælp til unge med angst og depression

Ringsted - 26. februar 2018 kl. 14:40

Fra april 2018 tilbyder Ringsted Kommune et kursus målrettet unge mellem 15 og 25 år med symptomer på angst og/eller depression. Tilbuddet er oprettet på baggrund af positive resultater i andre kommuner.

Selvhjælpskurset "Lær at tackle angst og depression for unge" bliver fra april 2018 et tilbud til unge mellem 15 og 25 år i Ringsted Kommune.

Kurset er en del af det landsdækkende koncept "Lær at tackle angst og depression", som er forankret i 51 kommuner. Konceptet har været brugt til voksne siden 2012, men bliver nu også tilbudt til unge. Underviserne på kurset har selv haft angst eller depression tæt inde på livet.

På kurset lærer de unge blandt andet at tackle angst og depression, at blive bedre til at hjælpe sig selv, at klare svære situationer og at blive bedre til at være sammen med andre.

En forskningsundersøgelse viser, at "Lær at tackle angst og depression" - kurset har følgende positive, signifikante effekter på kursister over 18 år: en reduktion af symptomer på angst og depression, en øget tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer og en øget tro på egne evner til at kunne opnå social støtte hos omgivelserne.

Det første hold i Ringsted Kommune begynder tirsdag d. 10. april 2018. Der kan være 12-14 deltagere på et hold, og man mødes 2,5 time pr. gang i syv uger i træk.

Man tilmelder sig holdet ved at kontakte koordinator Josephine Biessy på telefon 23 61 57 89 eller e-mail: sundhedsteam@ringsted.dk.

Man skal deltage i en forsamtale med koordinator, inden man kan optages på holdet. Der er tilmeldingsfrist 23. marts 2018, hvorefter der holdes forsamtaler.