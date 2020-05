Se billedserie Ringsted eSport var akkurat lige kommet i gang med de faste træningsdage, da coronakrisen ramte. Det gjorde ondt på den ambitiøse forening, der nu vil renovere ældre computerudstyr for at udvide kapaciteten og eventuelt skaffe nye indtægter. Foto: Anders Ole Olsen

Hjælp søges: Kreative eSport-folk er gået på computerjagt

Ringsted - 23. maj 2020

Ringsted eSport er hårdt ramt af coronakrisen. Efter nedlukningen af Danmark har foreningen ikke kunnet modtage medlemmer til træningsarrangementer. Samtidig har den ikke kunnet afholde de såkaldte LAN-arrangementer, som i høj grad er med til at dække foreningens udgifter.

- Vi har mistet mange penge. Så vi har søgt statens corona-hjælpepakke til at dække vores udgifter og DGI's hjælpepakke til tabt indtjening. Vi har ansøgt for over 100.000 kroner, men vi får først svar i juni måned. Det bliver ikke fuldt dækket. Måske får vi kun 25 procent, siger formand for Ringsted eSport Andreas Andersen.

Den unge forening, der regner sig som meget ambitiøs, har på rekordtid opnået et højt medlemstal og afvikler løbende en del indbringende arrangementer. Det sker fra store og rummelige lokaler i Tinggade 2. Huslejen er tilsvarende høj. Så nu er foreningens bestyrelse på jagt efter alternative indtægter.

Klimavenlig hjælp - Vi søger efter gammelt udstyr, fjernsyn og computere, folk ikke længere bruger. Det er en klimavenlig måde at restaurere udstyret på, så vi kan udvide, men vi vil måske også prøve at sælge noget videre bagefter, så vi kan skabe en indkomst.

Foreningen har allerede fået stor respons fra folk, der gerne vil donere af datamaskiner, der står og samler støv på lofter og i garager.

- Det er super, super fedt. Vi har hentet fem computere og 60 harddiske alene i dag. Det er helt sindssygt. Det er også en god måde at engagere folk, der gerne vil hjælpe os, for vi ved, at der er mange, der følger os derude, siger Andreas Andersen.

To bestyrelsesmedlemmer knokler stort set i døgndrift på at få tingene til at ske.

- Jeg har en arbejdsdag på 14-15 timer, men det er også ok, lyder det fra formanden.

Heldigvis har foreningen foreløbigt fået henstand med huslejen. Men pengene kommer ikke af sig selv af den grund, så håbet er, at den ellers så hastigt voksende forening, får lov at komme i gang igen.

Sprit og god afstand Statsminister Mette Frederiksen har givet grønt lys til forenings- og kulturliv. Ringsted eSport fæstner lid til, at det også gælder indendørs computersport.

Lokalerne er i hvert fald forberedt til hurtig opstart. Der er afsat god plads mellem skærmene, og med lidt held bliver der plads til endnu flere.

Der er sørget for håndsprit, og man er ved at udtænke en ide til at fjerne smitteriskoen fra tastaturet. Der tænkes både i silokone-covere og latexhandsker. Endelig er der en manual på vej, så børnene på forhånd ved, hvordan de skal afspritte tasttatur og mus.

Selv om foreningen tidligere har haft en medlemstilgang på ti personer om måneden, har det siden nedlukningen stået helt stille. Heldigvis er ingen medlemmer stoppet.

- Der er intet sket, hverken positivt eller negativt, konkluderer formanden.

Doner til eSport Har man lyst til at hjælpe Ringsted eSport med en gammel computer eller lignende udstyr, kan man kontakte foreningens formand på: 22 21 05 73

De kan bruge: Gamle computere, ældre, men funktionelle, fjernsyn, computerskærme, eller bare hardware som samler støv. Til virksomheder denne besked fra bestyrelsen: »Vi har helt styr på, professionelt, hvordan man wiper data - du kan derfor roligt aflevere diske mm. til os.«

Ringsted eSport afhenter selv tingene.