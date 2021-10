Se billedserie Den historiske kasernebygning beliggende på Garnisonen 38 er til salg for 14,8 mio. kr. Foto: Nordicals Sjælland

Historisk bygning sat til salg

Kasernebygning med stort kontorhotel er sat til salg. Pris: 14,8 mio. kr.

Ringsted - 23. oktober 2021 kl. 09:31 Af Kasper Frank

En af de historiske bygninger på byens nedlagte kaserne er sat til salg.

Det drejer sig om Garnisonen 38 i Ringsted, som siden 2009 blandt andet har huset Den Kreative Matrikel, hvor en stribe iværksættervirksomheder holder til. Virksomhederne lejer sig ind i et kontorfællesskab i bygningen, som formentlig snart skifter ejer.

Ifølge daglig leder hos Nordicals Sjælland, Jesper Jensen, som står for salget af ejendommen, er der lagt op til, at en kommende ejer kan omdanne bygningen til lejligheder, ligesom det er sket flere andre steder på det gamle kaserneområde.

- Det er den bedste beliggenhed i byen nær centrum og indfaldsvej til motorvejen. Hele kaserneområdet har altid været utroligt populært for både erhverv og boliger. Lige så snart der har været grunde til salg på kaserneområdet, så er de blevet revet væk. Det er et populært område, også for at konvertere erhverv til ejerlejligheder, som man kan sælge fra, siger Jesper Jensen.

Erhvervsmægleren forventer stor efterspørgsel på den historiske bygning, som er opført i 1913 og som i kasernens tid har været benyttet som administration. Kasernen lukkede i 1999.

Ikke Goldman Sachs-niveau Selv om Jesper Jensen har noteret, at Goldman Sachs netop har købt et stort boligprojekt på nabogrunden, forventer mægleren ikke, at en så stor aktør melder sig på banen.

- Efterspørgslen er god på sådan noget, som det her, men det er formentlig ikke udenlandske kapitalinvestorer som Goldman Sachs, der vil være interesserede. Det er den simpelthen for lille til. Det her bliver en lokal eller regional investor, som køber og driver ejendommen fremadrettet, forventer Jesper Jensen.

Ifølge Jesper Jensen kan en kommende ejer vælge at drive bygningen videre som kontorhotel ligesom i dag.

- Det er jo svært at sige, hvad en kommende investor vil bruge bygningen til. Der er rigtig fine faciliteter, som man ikke ser så mange andre steder i Ringsted, siger Jesper Jensen.

Åbner for boliger Bygningen rummer et etageareal på 1.860 kvadratmeter og er sat til salg for 14,8 millioner kroner.

Nordicals skriver blandt andet i salgsopstillingen, at "arealet omkring ejendommen er unikt med flotte fredede bygninger og store grønne arealer."

Mægleren skriver videre, at "bygningen er opført i to plan med stue og udnyttet tagetage. På nuværende tidspunkt er det indrettet og benyttet til kontorfællesskab, hvilket betyder, at der i stueplan er mange mindre rum/enkeltmandskontorer. Førstesalen er indrettet med mødelokale kantine mv. Men indretningen kan nemt laves om, da flere af væggene er lette. Der vil forventeligt være mulighed for at konvertere erhvervslokalerne til boligenheder, da lokalplanen tillader boliger i området."

Bygningen er ejet af Henrik Fuchs Rasmussen, som også har to mindre kasernebygninger til salg. De er beliggende bag den store bygning.

Den ene bygning, Garnisonen 42 består af 362 kvadratmeter og er sat til salg for 6,3 mio. kroner, mens den anden mindre bygning, Garnisonen 44, er en 169 kvadratmeter tidligere værkstedsbygning, som er til salg for 3,3 mio. kroner.