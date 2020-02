Ved storytellerkoncerten blev der under sangen »Tycho Brahe« spillet på krumhorn, som man gjorde det i midten af 1500-tallet. Foto: Jens Wollesen

Historier og sange i skøn forening

For at gøre en lang historie kort, så tog Allan Olsen og Johnny Madsen efter indtagelse af den del god rødvin og cognac en kano og padlede ud på den dybe og brede Gudenå, der løber lige ved Lars Lilholts hus.

Denne anledning brugte Lars Lilholt til at spille den fantastiske sang »Hvidsten Kro«, som han skrev sammen med Gerda Fiil, der var med i modstandsgruppen.

- Jeg har lovet Gerda, at jeg spiller den sang, når folk sidder ned, sagde Lars Lilholt.

Det er altid bevægende at høre den sang, som handler om en virkelig historie, og det var det også denne aften i Ringsted Kongrescenter.

Det nummer fik vi også denne aften sammen med historien om, at da Lars Lilholts far, Per, døde som 92-årig i 2016, sang Pers børnebørn netop den sang ved bisættelsen.