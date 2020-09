Historier fra det gamle Ringsted

Nu er der mulighed for at høre historier fra Ringsted på en gåtur rundt i byen tirsdag den 8. september klokken 17-18.30

På byvandringen fortæller museumsinspektør Lene Hadsbjerg om dengang, byen ikke var meget mere end en samling huse omkring Ringsted Kloster og Sct. Bendts Kirke, om de store brande i 1700-tallet, der lagde den voksende by i ruiner og om den nyeste byudvikling, der har gjort byen til centrum på Midtsjælland.

Mødested for turen er Tingstenene på Torvet. Turen varer cirka halvanden time. Der betales for at gå med på turen.