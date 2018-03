Hiphoppere snuppede sejren i musikdyst

- Skru OP er en enestående mulighed for unge musikere. Det handler om meget mere end at vinde. Det handler om at få skabt netværk - både til de andre bands og til dommerne, og det handler om at udvikle sig som musiker. Derudover er det en unik chance for at prøve at stå på en stor scene med professionelle lyd- og lysfolk, siger Hasse Kürstein, der er koordinator for Skru Op.