Her trykker alderen ikke - et mediehus i fuld fart

Ringsted - 02. oktober 2021

Sjællandske Medier står stærkere end nogensinde. Opkøb og fusioner igennem årene har udvidet en righoldig palet af udgivelser på hele Sjælland, der i dag tæller fire dagblade, 41 ugeaviser og et digitalt nyhedssite i form af SN.dk samt to radiostationer.

I år fejrer mediehuset 150-års jubilæum, og der er sket meget siden 1871, som er året, der markerer sig på ganske særlig vis. Alderen trykker dog ikke. Langtfra faktisk.

- Vi når bredt ud, og selv om vi ved, at nogle sjællændere ikke har for vane at orientere sig i en avis eller på et nyhedssite, så opfylder vi et behov hos rigtig mange andre hver eneste dag, lyder det fra ansvarshavende chefredaktør Bente Johannessen, som her sætter nogle ord på historien og særligt den aktuelle udvikling for et visionært, nærværende mediehus.

I øjeblikket arbejdes der således både på udviklingen af journalistikken samt formidlingsformer. Faktisk er Sjællandske Medier i rivende udvikling og ruster sig til fremtiden.

- Vi tager udgangspunkt i det lokale og forsøger at trække tråde, der kan bidrage til et større perspektiv på udviklingen på Sjælland, i Nordsjælland og i samfundet som helhed. Derfor har vi netop ændret strukturen i den redaktionelle ledelse, ligesom både aviser og nyhedssite får et ansigtsløft. Vi har generelt styrket vores mediehus' evne til at fange det store billede med udgangspunkt i de nære lokalsamfund, siger hun.

Vi skal tage del i samfundet - og fremtiden

Bente Johannessen går snart ind i sit tredje år som ansvarshavende chefredaktør. I dag er hun 64 år, bosat i Ringsted og har været i Sjællandske Medier i over 20 år.

Derfor har hun også været med på rejsen de senere år og glædes ved, at mediehuset er i fortsat fart. Faktisk i fuld fart, siger hun og løfter gerne sløret for de forandringer, der er på bedding.

Flere interne it-systemer i både redaktion, salg og abonnement er netop udskiftet, og med udsigten til et splinternyt og mere nærværende SN.dk inden for kort tid plus et efterfølgende løft af dagbladenes udtryk er det ikke småting, mediehuset undergår lige for tiden.

Det er dog ikke bare udseendet, men især indholdet, der betyder alverden.

- Vi vægter tilstedeværelse højt, og forventningen er også, at vores journalister er til stede. Nærværet skal vi i fremtiden bruge til at sætte historier ind i en større kontekst. Det er vi gode til, men vi skal være bedre til at se perspektiverne, siger Bente Johannessen, der som en af mediehusets mange styrker nævner kendskabet til de lokalsamfund, journalisterne beskriver.

- Men vi skal i fremtiden være endnu mere synlige, end vi er, og også optræde, tage initiativer og deltage aktivt i demokratiet. Det gør vi allerede i dag. Vi har senest markeret vores jubilæum med en stor konference og fået udarbejdet en rapport. Den fortæller om erhvervsudviklingen i Nordsjælland og på det øvrige Sjælland og er med til at skabe den politiske debat om, hvad vi kan bruge vores styrker til, og hvor vi måske skal sætte ind her på Sjælland. Udfordringer og svagheder er der jo også, og det er vores opgave som medspiller at pege på dem og vise en vej, slår hun fast.

- Samtidig skal vi vise, at vi har et tilbud, uanset hvor og hvornår læserne vil bruge os. Det vil præge fremtiden, at vi er med, siger hun og bemærker, at hun glæder sig til en fremtid, hvor medierne skal meget mere end beskrive.

- Indtil i dag har medierne generelt stillet spalter til rådighed for debat, skildret virkeligheden og været dagsordensættende med gode nyheder. Men i morgendagens samfund vil det ydermere kræve, at vi er endnu mere til stede på også andre måder, siger hun.

Til glæde for demokratiet Sjællandske Medier er i dag styrket, og mens de traditionelle journalistiske dyder holdes i hævd, omstiller man sig.

Det sker dog - som beskrevet - ikke på bekostning af det produkt, der er så vitalt for demokratiet: uafhængig, balanceret journalistik bedrevet af mennesker tæt på det lokalområde, de beskriver.

- Vi skal være hele Sjællands mediehus, og vi er de bedste til at udfylde den rolle. Nærværet er vores styrke. Vi er til stede i hver eneste kommune stort set, og vi sørger for at dække hver og en. Derfor kan man heller ikke tale om nyhedsørkener, som flere er begyndt på. Her på Sjælland når vi rundt, og meningen er at blive endnu bedre i fremtiden, lyder det fra Bente Johannessen.

Hun lægger i særdeleshed vægt på, at læserne også i fremtiden kan nyde et læseværdigt måltid i form af en af Sjællandske Mediers udgivelser uden at blive spændt for en politisk vogn. Mere præcist skal medierne bistå demokratiet og folkeoplysningen nuanceret og balanceret.

- Er du langt ude på venstrefløjen, vil du altid kunne anklage aviser som vores for at være borgerlige, for det var jo grundlaget - men faktisk forsøger vi hver dag at udgive aviser i respekt for alsidigheden, hvor vi hører alle parter, alle fløje og så videre. Sammenligner man med 1800-tallets aviser, er balancen til stede i dag, og selv om Sjællandske Mediers udgivelser er skabt som partipolitiske aviser, er det slet ikke som dengang, siger chefredaktøren, der mener, at medier som helhed har et stort ansvar i samfundet.

Dermed også Sjællandske Medier.

- Vi skal være det filter, der er brug for, og vi adskiller os fra for eksempel sociale medier. Vi lægger vægt på at være alsidige, og vi taler med begge parter og vurderer, om en historie har væsentlighed og interesse for de mange. Vi vil også gerne være torvet, hvor meninger brydes, men ikke være en sladdercentral, siger Bente Johannessen, der mener, at netop Sjællandske Medier - qua sin tilstedeværelse på det meste af Sjælland - har en særlig demokratisk rolle.

- Min generation af journalister blev tidligt fanget af et Watergate-syndrom: Om, at alt, hvad der kendetegnes som journalistik, går ud på at vælte magthavere. I dag er vi i lige så høj grad medvirkende til at skabe bånd og forbinde mennesker og lokalsamfund. Det være sig også, når vi bakker op om nye initiativer, der er med til at opbygge. Vi maler ikke ting op til noget, de ikke er. Men vi taler vores områder op og hylder succeshistorier, såvel som vi afdækker, når det ikke går så godt. Det er vores rolle som lokale, regionale medier, mener hun.

150 års historie I denne tid, hvor Sjællandske Medier jubilerer, er det også tilladt at skele til historien, selv om det naturligvis er fremtiden, der er allermest fokus på.

Folketidende for Midtsjælland, der blev til DAGBLADET Ringsted og moderblad i selskabet Sjællandske Medier, så dagens lys i 1871, og det var ikke uden grund.

Med grundlovsrevisionen i 1866 fulgte striden mellem Højre og Venstre, og mens partier kæmpede i kulissen, ønskede særligt sidstnævnte et værktøj: et effektivt våben til den demokratiske folkeoplysning, som affødte en større bølge af venstreaviser i årene efter. Målet var at orientere landbefolkningen om dette og hint, hvilket dengang var ganske nyt.

Det var da også folk fra den del af det politiske spektrum, med folketingskandidat Peter Chr. Zahle i spidsen, der gik sammen om at etablere Folketidende for Midtsjælland, der blev det videreførende selskab i alle efterfølgende fusioner. Første udgave udkom den 2. oktober, og det er den dato i 1871, der regnes som Sjællandske Mediers grundlæggelsesdag. Peter Chr. Zahle var i øvrigt den første redaktør og i starten også eneste skrivende journalist på avisen.

- Vi kan i dag takke ham, men også andre og senere visionære redaktører for, at de gik sammen. Man har fusioneret og sikret medier, der dækker hele Sjælland, og jeg er overbevist om, at det netop er det, der gør, at vi i dag har et sundt, stort mediehus i form af Sjællandske Medier, siger Bente Johannessen.