Se billedserie Fra venstre ses Frank Nielsen fra Ringsted Kommune, Finn Andersen og Ulrich Hjorth Hansen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Her skal spektakulært hus ligge: Ildsjælene drev projektet frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her skal spektakulært hus ligge: Ildsjælene drev projektet frem

Ringsted - 08. marts 2021 kl. 07:39 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

- Vi er bare glade på egne og på vegne af alle de borgere, som efterspørger naturaktiviteter.

Det er en halvkold martsdag, men optimismen og begejstringen lyser ud af øjnene på Landsbyklyngen Søskovlandet's formand, der i højde og i drøjde næsten kan måle sig med de en af de lange træstammer, der stolte knejser mod himlen, hvor solen lejlighedsvis titter frem fra det stålgrå skylag.

Vi er i den lille statsejede skovareal Vrangeskov, nord fra Ringsted.

På en grøn plet ved det gamle traktørsted, på en grund, der ejes af Naturstyrelsen - hvor der mellem krattet af særligt beskyttet skov er udsigt over Haraldsted Sø - skal det nye naturhus bygges ind i skrænten, ud mod søen, så det ikke syner af så meget.

Søskovlandets formand, Ulrich Hjort Hansen, er en af de ildsjæle, som har lagt hundredvis af timer i arbejdet med at etablere Landsbyklyngen Søskovlandet, der knytter af fire landsbyer sammen, og siden er fortsat med naturhus-projektet: Et mødested for Ringsted Kommunes borgere.

Borgerne er blevet spurgt undervejs: Hvad synes I? Hvad skal der være i sådan et hus? Hvad mangler I? Ideer og tanker er blevet sat fri og siden samlet ind igen.

Frivillige kører showet Efter Miljøstyrelsen har givet dispensation - med henvisning til »gavn for almenvellet« - til placeringen, som Søskovlandet og Ringsted Kommune i forening fandt mest egnet, er der faldet en sten fra medlemmerne af styregruppens hjerter. Nu ser det ud til, at man kan fortsætte planerne.

Det er lidt af en bedrift, mener kommunens mand på projektet, planlægger Frank Nielsen, der i årevis har arbejdet med de grønne tiltag, men i dag virkelig mærker, hvordan man kan trække på frivillige borgeres kræfter i denne og andre sager.

Kommunen er kun med, fortæller Frank Nielsen, fordi det var et krav fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden, som har en stor pose penge at uddele til landbyklyngers »mødesteder.«

I øjeblikket venter projektet på svar på en ansøgning om økonomisk støtte fra fondene.

- Men det er under forudsætning, at det er de frivillige, ildsjælene, der skal køre showet, understreger Frank Nielsen.

Unik skov med aktiviteter Vrangeskov er en unik skov. Udover at være fredskov, har den også et område med særligt beskyttet skov. Ikke mindst derfor skal man træde varsomt, når man overvejer nye tiltag her.

- Det har man så også gjort, understreger Ulrik Hjort Hansen, som er mødt op i skoven sammen med et andet medlem af styregruppen, Finn Andersen, der er udpeget af Fjellebro-Kværkeby Borgerforening.

De to fortæller, at Spektrum Arkitekter, som har udarbejdet skitseprojektet, står bag mange lignende projekter, som overalt har vakt begejstring.

Arkitektfirmaet leverer det, som fondene, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har bedt om: Bæredygtighed, kvalitet, æstetik og samspil med naturen. Det nye hus skal ikke fylde eller stråle ud af skovbunden. Tværtimod.

Nej til bjælkehytte - Der er tale om en anonym bygning, som ikke skal tage billedet fra det, vi står i. Så kan vi alle sammen være enige om, at en bygning sådan et sted her, nok altid tager noget af billedet. Men det skal vi nedtone. Vi skal ikke have blanke facader i gule, røde nuancer. Vi er heller ikke ude i at lave en bjælkehytte, for det er en meget lukket konstruktion.

Det kommende hus bliver en åben konstruktion, hvor man også vil kunne sidde under et halvtag og spise sin madpakke eller grille, når det bliver aften, men med mulighed for at komme indenfor.

Det er det perspektiv, der åbner sig. Men Miljøstyrelsens blåstempling har ikke afgjort sagen endnu. Der er lang vej igen.

Lokalplan på vej Ringsted Kommune skal, hvis det vedtages politisk, udarbejde en lokalplan. Der skal tages højde for søbeskyttelseslinje og alle mulige andre spørgsmål, der melder sig. Og planen skal naturligvis i høring.

Imens skal ildsjælene ud og søge endnu flere midler fra endnu flere fonde.

Der har været en smule kritik undervejs. Ikke alle er enige i planerne. Gruppen mener dog, at man har gjort mest muligt for at inddrage flest muligt. Men mailboksen er ikke smækket i. Det er fortsat muligt at byde ind med den gode ide, hvis den findes et sted derude.

Frank Nielsen fremhæver igen, at det er ildsjælenes drivkraft, som har drevet projektet så langt.

Ildsjæle bag fyrtårnsprojekter

- Alt det her skyldes ildsjæle. Det er borgerdrevet. Jeg synes, det er spændende, at have en kommune, hvor borgerne er i stand til at løfte sådan nogle fyrtånsprojekter. Hvis kommunen ikke havde den type af ildsjæle, ville de her projekter bare ikke blive til noget.

- Og det er de samme ildsjæle, der går igen og igen.

En kommune af Ringsteds størrelse kunne med andre ord ikke løfte sådanne spektakulære projekter alene.

Den kommunale planlægger nævner samtidig Ringsted Oplevelsessti og et kommende pilot-naturparkprojektet, hvor frivillige borgere også tog førertrøjen på, lavede en stor del af arbejdet og trak kommunen med.

- Der er bare ikke ret mange, der er parate til at lægge de hundredvis af frivillige timer, som er det, vi taler om, i sådan nogle ting her, pointerer embedsmanden anerkendende. Tilfredsheden går begge veje. Ulrich Hjort Hansen benytter lejligheden til at rose politikere og embedsværk for uden tøven at bakke op om projekterne. Både holdningsmæssigt, økonomisk og praktisk. Det letter samarbejdet og fjerner tidligere tiders barrierer mellem "kommunen" og "borgerne".

Unge er velkomne Nogle frygter, at naturhuset kan blive samlingssted for festende unge.

Men det gør styregruppen ikke. - De skal være så velkomne. De skal også være her. Og hvis de unge kommer, trækker de andre med herud, er vurderingen.

Spørgsmålet er, om ikke dem, der bruger naturen bliver en slags ambassadører for den. Det er i hvert fald, hvad man forventer og tror på blandt ildsjælene i Søskovlandet.

Det næste spændende vendepunkt bliver fondenes afgørelse. De skal beslutte, om projektet i Vrangeskov skal modtage de ansøgte midler'.

Afgørelsen ventes i løbet af marts måned.