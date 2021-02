3 tuner netværket i Ringsted Kommune. Foto: Carsten Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Her sikrer to nye master bedre mobildækning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her sikrer to nye master bedre mobildækning

Ringsted - 10. februar 2021 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

Teleselskabet 3 øger mobildækningen i Ringsted Kommune med to nye mastepositioner i Ringsted og nær Jystrup. De nye mastepositioner har både 3G- og 4G-udstyr, som vil betyde, at netværkssignalet bliver stærkere og dækker et større område end tidligere.

Masterne er placeret på Østre Ringvej ved Ringsted og på Roskildevej nær Jystrup, og de vil øge mobildækningen i de to områder til glæde for selskabets kunder i nærheden. De nye mastepositioner øger netværkets rækkevidde og datakapacitet, så signalet både bliver stærkere og dækker et større område. Dermed vil de nye mastepositioner give en bedre oplevelse, når brugere af netværket taler i telefon, er på nettet eller streamer serier. Og de vil også sikre kapacitet i områderne ved Ringsted, langs Roskildevej og omkring Jystrup fremover, selvom det nuværende dataforbrug stiger.

Næste skridt: Trådløs fiber Stadig flere danskere bruger mobilnettet til at få internet i hjemmet med mobilt bredbånd. Og med 5G-teknologien kommer mobilt bredbånd for alvor til at tage fart som et alternativ til kablet bredbånd og fibernet, lyder det fra 3:

- I løbet af i år forventer vi at kunne levere næste generations mobile bredbånd med 5G, som vil byde på downloadhastigheder omkring 1 Gbps og større kapacitet. Det vil kunne dække langt de flestes behov for internet til hjemmet. Dermed er der ingen grund til at bruge penge på at få gravet kabler ned i jorden for at få en højhastighedsdataforbindelse. Det bliver hastighedsmæssigt som at få trådløs fiber, siger Kim Christensen, der er netværksdirektør hos 3, i en pressemeddelelse.

3's forventninger til den nye teknologi støttes bl.a. af televirksomheden og netværksleverandøren Ericsson, der i rapporten "5G Consumer Potential" fra 2019 spår trådløs fiber til at blive en af de første og mest indlysende brugsscenarier for 5G. Det er nemlig ifølge rapportens eksperter et omkostningseffektivt alternativ til kablet, nedgravet fibernet, da trådløs fiber kun kræver et simkort, en router og en stikkontakt.

3's netværk dækker 99 procent af befolkningen med 4G og består af knap 2.400 unikke mastepositioner, som løbende bliver opgraderet, samtidig med at nye kommer til, så netværket bliver mere finmasket. 3 har desuden begyndt udrulningen af 5G de første steder i landet.