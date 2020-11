Her ligger Sjællands bedste sushi-restaurant

Restauranten har netop fået at vide, at den er blevet kåret til Sjællands bedste sushi-restaurant.

- Det er vi meget glade og stolte over. Det viser os, at vores gæster sætter stor pris på vores mad og betjening, siger Lu Li.

- I dag glæder vi os også over, at Sct. Hansgade igen bliver åbnet for gennemkørende trafik. Det er dejligt, at der ikke længere er så meget vejarbejde ved vores restaurant. Nu bliver det lettere for vores kunder at parkere i nærheden.