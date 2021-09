Se billedserie Banedanmark har flyttet 340 arbejdspladser til Ringsted. Den store kontorbygning ved stationen blev officielt indviet af transportministeren tidligere på måneden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Her ligger Ringsted på en klar førsteplads

Ringsted - 27. september 2021 kl. 13:12 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Ringsted er den kommune i landet, som har oplevet størst fremgang i beskæftigelsen efter corona.

I februar 2020 var der 12.664 personer fuldtidsbeskæftigede i Ringsted, mens tallet i juli 2021 var steget til 14.804. En stigning på 16,9 procent, viser en analyse fra Ledernes Hovedorganisation bragt i Berlingske.

En af årsagerne til succesen er ifølge arbejdsmarkedschef i Ringsted Kommune, Susanne Frydenlund, at kommunen ikke valgte at lukke jobcentret under coronaen.

- Vi har hele tiden haft medarbejdere på arbejde i Ringsted, mens nogle af de omkringliggende kommuner valgte at lukke helt ned. Det, tror jeg, spiller en stor rolle, siger hun.

I Faxe er fremgangen i beskæftigelsen 6,2 procent, mens Sorø har oplevet en tilbagegang på 0,7 procent. I Lejre er tallet -2,9 procent.

Simpelthen fantastisk Udviklingen vækker begejstring hos Britta Nielsen (SF), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted Kommune.

- Det er simpelthen fantastisk. Vi har et jobcenter, der formår at slå til der, hvor de skal, og vi har et rigtig godt arbejdsmarked at samarbejde med. Vi får hjulpet de rigtige mennesker til de rigtige steder, siger Britta Nielsen.

SF'eren bemærker, at Ringsted generelt har klaret sig fornuftigt på beskæftigelsesfronten gennem flere år, og derfor er det bemærkelsesværdigt med førstepladsen.

- Jeg tager bare hatten af. Det er jo ikke fordi, vi kommer fra et dårligt udgangspunkt, siger Britta Nielsen.

Flere besøger byen Hun bliver bakket op af udvalgskollegaen Lisbeth Andersen (S).

- Vi tiltrækker mange virksomheder til kommunen, og vi har en øget tilflytning. Jeg kender også mange fra hele Sjælland, der har besøgt Ringsted under coronaen, og det har måske været med til at øge efterspørgslen. Det kan være, der er ansat flere i outlettet, ligesom fødevarevirksomhederne også har skullet producere mere, siger hun.

Om det er outlettet, Danish Crown, Banedanmarks nye domicil eller podere, der har haft indflydelse på udviklingen, er svært at få et præcist bud på, men svaret skal formentlig findes i et sammensurium, hvis man spørger kommunens arbejdsmarkedschef, Susanne Frydenlund.

Aggressivt jobcenter Ifølge arbejdsmarkedschefen spiller kommunens jobcenter en vigtig rolle i udviklingen.

- Jeg har dygtige medarbejdere, og vi har et arbejdsmarked, hvor virksomhederne gerne vil rekruttere gennem jobcentret. Vi har et godt samarbejde med outlettet, og vi har et slagter i fremgang, og det betyder selvfølgelig også noget, at vi får store virksomheder til kommunen, siger Susanne Frydenlund.

Selv om jobcentret naturligvis ikke er inde over alle job i Ringsted, er det alligevel arbejdsmarkedschefens vurdering, at den kommunale indsats har stor betydning. Hun er ikke bleg for at tage en del af æren for den positive udvikling.

- Vi er ikke løsningen på alt, men vi gør en væsentlig forskel for virksomhederne, når vi er så aktive. Der er ikke en jobannonce, vi ikke kender til, og vi tager ofte ud og mødes med virksomhederne og forsøger at matche ledige med deres stillinger. Vi er meget aggressive i vores tilgang til at hjælpe virksomhederne, forklarer Susanne Frydenlund.

Eksempelvis hjælper jobcentret med at scanne potentielle kandidaters CV'er forud for virksomhedernes rekruttering.