Her kan man træne krop og kultur

Ringsted - 06. september 2019 kl. 14:50

Det er lige før, at de rider, før de sadler hos Ringsted Sport på Haslevvej 11 i Ringsted.

Lørdag fra klokken 13.30 har de inviteret gæster til flaghejsning for det nyeste tiltag i den gamle industribygning, nemlig træningscentret, husets hjerterum på flere måder.

Der bliver mulighed for målrettet hjerte-/kredsløbstræning for alle, der har lyst og behov for det.

Men det er kun en brøkdel af mulighederne.

I mere overført betydning er træningscentret et hjerterum, fordi det udgør kernen i huset.

Hvis man er medlem af træningscentret, har man samtidig mulighed for at smutte ind til bueskytterne og være med i buehallen bagefter.

Eller man er automatisk medlem af e-sporten, som er ved at flytte ind i nye lokaler.

Ringsted Sports Rolf Dejløw og en god snes frivillige bruger lige nu deres aftener på at få alt parat i træningscentret.

Det kommer til at fylde i fire rum, og ingen af dem var færdige torsdag eftermiddag.

- Vi kan sagtens nå det. Maskinerne er jo ved at ankomme. De skal bare pakkes ud og monteres. Vi har jo nogle virkeligt engagerede frivillige, siger Rolf Dejløw.

Haslevvej 11 er en meget stor industribygning. Og så en den et unikt projekt.

Ringsted Sport er født i DGI-regi som en form for testballon for, hvad man kan samle folk om i sådan en bygning, når hele fundamentet skal være bevægelse i alle former.

Derfor er træningscentret stort.

Men huset er også ved at være klar til et forsamlingshus for kulturen.

I cafeen står allerede en stor hylde klar til »byt-en-bog«.

Det er også her, Rolf Dejløw og co barsler med for eksempel at holde foredragsaftener med indbygget bevægelse.

- Det kunne for eksempel være et foredrag om de fire nærmeste kirkers historie. Når man så har fuldt foredragsrækken, cykler man rundt til kirkerne for at opleve dem, forklarer Rolf Dejløw.