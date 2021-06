Her kan du fejre sankthans i Ringsted

Der vil blive afholdt sankthans flere steder i Ringsted i år trods den igangværende coronapandemi. Foto: Anders Ole Olsen

Ringsted - 22. juni 2021 kl. 13:33 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Går du med tankerne om at fejre sankthans under åben himmel onsdag 23. juni, så er der flere muligheder i Ringsted og omegn for at opleve, når der sættes ild til bålet.

Vi har i denne artikel samlet en kort oversigt over, hvor og hvornår du kan være med til at se heksen blive brændt af.

Sankthans på storskærm Klokken 18.30 onsdag aften skydes festen i gang, når musikgruppen The Formænd indtager scenen og spiller op til dans.

Senere på aftenen vil der være båltale af Kultur- og Trivselsformand, Daniel Nørhave, inden højdepunktet finder sted klokken 20.25, hvor der vil være live bål på storskærm.

Sidst, men ikke mindst runder The Formænd aftenen af med manér, inden hele arrangementet afsluttes omkring 21.20. Det er gratis at deltage i arrangementet, men det kræver adgangsbillet for at kunne være en del af festlighederne.

Sankthans ved Foreningshuset Også på Tolstrupvej 25 i Ringsted, hvor jagtforeningen normalt holder til, vil bålet blive tændt. Det sker klokken 20.30, hvor alle er velkomne. Der vil til gengæld ikke være båltaler.

Man skal desuden kunne fremvise et gyldigt coronapas samt bære mundbind, når man ikke sidder ned til arrangementet, oplyser jagtforeningen på sin hjemmeside.

Sankthans i Høm I Høm lidt syd for Ringsted vil der også være bål. Her inviterer Borgerforeningen og VHG til sankthans-fest på idrætspladsen i Høm. Arrangementet begynder 17.30, hvor der vil være fællesspisning såfremt, at man fik tilmeldt sig inden for fristen.

Bålet tændes 20.00, hvor Jens-Christian Nielsen holder båltale og der sluttes af med at synge Midsommervisen. Borgerforeningen opfordrer desuden til, at man tjekker deres hjemmeside og Facebook for at finde yderligere informationer om retningslinjer og corona-restriktioner.

Sankthans ved kirke Klostermarkskirken inviterer også til stor sankthans-fest onsdag aften. Arrangementet afholdes ude foran kirken, hvor der blandt andet vil være båltale af Ebba Neimann Rasmussen, der i øjeblikket vikarierer som præst i kirkerne i Ringsted.

Festen begynder 18.30, og omkring 19.00 vil bålet blive tændt op. Kirken oplyser, at alle er velkomne til arrangementet.

Hvis du ikke har tænkt dig at deltage i et af de offentlige arrangementer, men stadig vil lave bål til sankthans, er der flere regler.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har nemlig i forbindelse med alle bål-arrangementer nedsat en række retningslinjer.

Du kan læse alle retningslinjer for afbrænding af bål inde på hjemmesiden www.brandfare.dk.