Her kan de, hvad ingen andre kan - yngre med børn strømmer til

Ringsted - 16. september 2020 kl. 19:24

- Det er utroligt positivt. Det er nærmest vildt imponerende, at et sogn af Vigersteds størrelse kan have sådan et fremmøde. Det var en meget flot oplevelse.

Læs også: Sneslev har både et helt råd og reserver

Sådan siger nuværende formand for Vigersted Sogns Menighedsråd Asger Holm Bak. Vigersted er en landsby nord for Ringsted.

Han glæder sig over, at 25 mødte op til valgmøde i menighedsrådet. 10 stillede op. Seks kom i rådet, fire blev stedfortrædere.

Blandt de nye medlemmer var flere yngre personer, som også har småbørn og skolebørn. Det er netop den type medlemmer, mange menighedsråd hungrer efter for at skabe nyt liv i folkekirken, som ellers kan være i fare for at blive for de få frem for de mange.

Men i Vigersted har man sat massivt ind for at skabe opmærksomhed omkring menighedsrådsvalget. Der blev delt foldere ud, valget blev blæst ud på hjemmesident, og det blev proklameret på Facebook.

- Vi har gjort meget for at forklare det arbejde, der gøres i menighedsråd og kirke, siger Asger Holm Bak.

Musik får børnefamilier med Der udføres esuden et stort musikalsk arbejde med både børn, unge og voksne. Sognets stærke organist Mia Engsager er tovholder på korarbejdet. Der findes både legestue for de mindste, babysalmesang, englekor og ungdomskor. Plus et voksenkor op til 95 år.

Det mærkes, når der er menighedsrådsvalg.

- Det er med til at engagere børnefamilierne omkring kirken. Det var hele valgaftenen et tydeligt eksempel på.

I Vigersted har man også et tæt samarbejde med lokalrådet, hvor ildsjæle sørger for at byde nytilflyttere velkomne, lige som der holdes arrangementer og arbejdes på skabe en flottere bymidte.

Altsammen er med til at give vitaminer i det kirkelige arbejde.

Stærkt netværk i landsby I landsbyen Gyrstinge vest for Ringsted har man haft samme opevelse. Her kan man heller ikke få armene ned.

Til valgmødet dukkede også her 25 personer - heriblandt yngre personer med børn - op. Det er hidtil uset, når der har været menighedsrådsvalg

- Det var et meget flot fremmøde. Det er flere, end vi nogensinde har haft, siger nuværende formand Else Hansen, som også jubler over, at der blandt de fire nyvalgte er flere, der tilhører børnefamilierne. Byen har også et meget stærkt netværk, og der er arbejdet for at synliggøre menighedsrådets betydning for lokalsamfundet.

I Gyrstinge er det især mund-til-mund-metoden, der har virket - udover en overordnet reklame for alle sognes menighedsrådsvalg.

I Vigersted Menighedsråd er følgende valgt: Søren Hansen (genvalg), Bjarne Christensen (nyvalg), Uffe Larsen (genvalg), Janne (genvalg), Yvonne Maiken Olsen (nyvalg), Karina (nyvalg). Følgende blev valgt som suppleanter: Jørgen Gress (nyvalg), Martin Rømme (nyvalg), Irene Pedersen (genvalg) og Peter Gylling (nyvalg). Der er stadig mulighed for at indsende en alternativ liste inden for de næste fire uger. Det vil betyde, at der bliver kampvalg.

