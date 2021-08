Børnenes Hus i Jystrup bliver i løbet af efteråret udvidet med en pavillon, som får plads til 40 børnehavebørn. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Her er løsningen på massiv pladsmangel i børnehave

Ringsted - 31. august 2021 kl. 13:45 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

En midlertidig pavillon med plads til 40 børnehavebørn er løsningen på den store mangel på institutionspladser i Jystrup nord for Ringsted. Pavillonen skal opføres tæt på den eksisterende institution, Børnenes Hus, og er en del af budgetaftalen, som byrådet har indgået for de kommende år.

Det vækker glæde i landsbyen, at der nu er et konkret svar på det stigende børnetal i området.

- Det har taget lang tid, men det er helt fantastisk, at der er fundet en løsning. Det er den bedste løsning for børnefamilierne i Jystrup, siger formand for forældrebestyrelsen Remy Ganzevles, hvis søn bliver passet i Børnenes Hus.

Ud over den nye pavillon skal der også skabes 10 nye vuggestuepladser via en ombygning af de eksisterende lokaler.

Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Klaus Hansen (V) forventer, at pavillonen allerede er klar til brug i løbet af efteråret. Det betyder, at det store behov for institutionspladser i landsbyen kan blive dækket inden for få måneder.

- Nu har vi valgt at afsætte penge i budgettet fra det kommende år, så vi kan etablere en pavillonløsning. Det betyder, at vi kan dække efterspørgslen på den korte bane, siger han og uddyber:

- Lige så vigtigt er det, at vi har besluttet, at vi skal have en mere langsigtet plan for at vide, hvad vi kan forvente af efterspørgsel på institutionspladser i Benløse, Vigersted og Jystrup.

Det bliver en opgave for det nye byråd, som allerede i 1. kvartal 2022 skal drøfte en langsigtet plan.

For Jystrup ligger det dog fast, at en etableringen af en skovbørnehave kan blive en løsning på sigt. Det har mange børnefamilier i området udtrykt ønske om, men hvornår det bliver, er endnu uvist. Indtil det er afklaret, må man tage til takke med den midlertidige pavillon, som dog er en god en af slagsen, lover udvalgsformanden.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det kvalitetsmæssigt er en rigtig god løsning, siger Klaus Hansen, som glæder sig over bred opbakning blandt politikerne.

Heriblandt fra SF'eren Britta Nielsen:

- Det er rigtig godt, at det falder på plads. Vi har som mål, at man skal kunne få passet sit barn der, hvor man bor. Det skal være i nærheden af ens kammerater og hvor familiens liv er, siger Britta Nielsen.

Begge politikere forventer, at pavillonen med plads til 40 børnehavebørn allerede er klar til brug i løbet af efteråret.

Antallet af vuggestuepladser udvides ved at opdele det nuværende køkken med en foldevæg. Derudover skal der udarbejdes et skitseprojekt til en ny indretning af Børnenes Hus, der kan udnytte de eksisterende kvadratmeter mere optimalt og fleksibelt og give plads til flere børn i institutionen.

Det er et stigende børnetal og deraf mangel på institutionspladser, der længe været et problem for småbørnsfamilierne i blandt andet Jystrup og omegn. I juni var en række politikere fra Børne- og Undervisningsudvalget på ekskursion til området for at se på mulige løsninger.

Valget er faldet på den midlertidig pavillon, som den der også skal løse et tilsvarende problem i Benløse.

Pavillonen koster tre millioner kroner at etablere, mens lejeudgifterne beløber sig til 500.000 kr. årligt.