Her er en cool julekugle

Ringsted - 09. december 2017 kl. 08:17 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er julebelysning. Og så er der julebelysning a la Rasmus Fenger Hansen i Jyllandsgade 48 i Ringsted.

Hans forhave er fyldt af en lysende kugle i næsten to etagers højde.

Rasmus Fenger er projektmanager i MK-Illumination i Benløse. Firmaet leverer julebelysning i stor stil mange steder blandt andre til Hotel d'Angleterre og Tivoli Friheden i Aarhus.

Borgere og besøgende i Ringsted oplevede i vinteren 2016 et enormt lysende rensdyr på Rasmus' altan.

- Lige siden Ringsted blev årets juleby i 2004, har vi syntes, at der kan gøres meget mere. Så jeg fik lov at låne rensdyret af direktøren, siger Rasmus Fenger til DAGBLADET Ringsted.

Direktøren er Rene Hansen. Han er også far til Rasmus.

Far og søn blev overrasket over, at rensdyret fik så meget respons fra folk.

- Flere fortalte, at de gik tur med bedsteforældre eller børnebørn for at se rensdyret. Så vi synes, der skulle ske noget igen i år, siger Rasmus Fenger.

Det blev så til giga-globen. - Den er lavet til at stå på et bytorv. Der følger en alluminiumsbænk med, så man kan sidde inde i kuglen. Men den har jeg ikke sat op i min forhave. Der har været nogle inde at sidde i kuglen, men det er ikke meningen, siger Rasmus Fenger.

Ligesom rensdyret er også den lysende kugle en succes.

Så Rasmus Fenger og hans far går med endnu flere planer for næste år.

- Måske vi laver det som en rigtig lystænding med æbleskiver og gløgg og det hele, siger Rasmus Fenger.

Hvad der så skal tændes for, vil han ikke ud med. Det er en hemmelighed.