Se billedserie Film kan være en måde at udtrykke sine holdninger på. Foto: Jens Wollesen

Her er alle en del af fællesskabet

Ringsted - 07. oktober 2021 kl. 18:08 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

"Det handler om at insistere på at se ressourcer i ethvert menneske."

Det er grundlæggende tanken bag Glad Fagskoles succes og en af årsagerne til, at skolen er årets vinder af Ringsted Kommunes Handicappris.

- Vi tager et par briller på, der gør, at vi kan se kompetencer, ressourcer og muligheder hos eleverne, hvor andre måske ser noget andet.

Sådan siger leder af skolen i Ringsted Bolette Pilegaard Graae.

Hun og resten af teamet på skolen bliver blandt andet rost for, at de tilrettelægger individuelle uddannelsesforløb for deres elever, der alle har et handicap og forskellige forudsætninger og udfordringer.

Og så gælder det om at sno sig lidt for at forstå udfordringen og modellere en undervisning, der kan komme lige nøjagtigt den udfordring i møde.

Det kan eksempelvis være en elev, der har svært ved at give sin mening til kende. Her kan underviseren vælge at bede den elev om at lave en animation om en problematik, hvorigennem eleven udtrykker sin holdning. Eller en elev, der er særligt dygtig til at snitte grøntsager fint, og som pludselig får en yderst vigtig rolle, når der skal laves en wokret.

Og det er vigtigt. For som Bolette Pilegaard Graae siger:

- Vi får nogle elever ind, der kan have manglende selvtillid og selvværd og en følelse af ensomhed. Som samfundet er i dag, kan de let føle, at de ikke bliver set eller anerkendt og få en oplevelse af at være på sidelinjen. Her opdager de, at de er en signifikant del af fællesskabet - eksempelvis når vi laver en lydoptagelse, så er det altså vigtigt, at lydmanden er der. De rammer, vi sætter op for undervisningen, gør det meget tydeligt, hvad den enkelte elev betyder i et fællesskab og bringer med i af ressourcer, og så opdager eleverne deres betydning, siger Bolette Pilegaard Graae.

Klar til voksenlivet Følelsen af at være vigtig i et fællesskab får eleverne til at vokse sig klar til et voksenliv.

- Når der opstår et fagfællesskab, åbner det døren for at arbejde fagligt, personligt og socialt med eleverne. Det er vigtigt i de her år, at de udvikler sig med blik for, at de bliver inkluderet i samfundet, får beskæftigelse og et meningsfuldt voksenliv, siger hun.

Og det er netop den opblomstring hos eleverne, der er det allerbedste ved at være en del af Glad Fagskole.

- Det er en kæmpe gave at se elever, der har været gennem tre år hos os og er vokset og har opdaget deres betydning. Så føler jeg, at vi har en vigtig rolle, siger Bolette Graae Pilegaard og giver udtryk for, at hun føler sig rig, hver dag hun kører hjem fra arbejde - ikke på penge, men på "mennesker, der giver så meget til et fællesskab."

For skolen er netop et fællesskab og et samspil - mellem undervisere og elever.

- Jeg er så heldig, at det var mig, der fik mailen om, at vi havde vundet, men det er jo hele holdet af medarbejdere og elever, der skaber en god skole, siger Bolette Graae Pilegaard.