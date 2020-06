Her ses legatvinderne fra årets afgangsklasser på hhx og htx på ZBC i Ringsted. De har på billedet fået selskab af filialchef i Sydbank Ringsted Henrik Tessgaard Nielsen (th.).

Artiklen: Her er årets legatvindere

Her er årets legatvindere

Torsdag formiddag blev der holdt dimission for årets hhx og htx-studenter på ZBC i Ringsted. Blandt indslagene var uddeling af legater til otte studenter:

Årets student (højeste gennemsnit) Martin Huss Christiansen fra 3.A med et snit på 12,5 (sprænger skalaen fordi han har valgt flere A-fag end studieretningen kræver).

Et lille ekstra "legat" for en ekstra indsats for skolens sociale liv gik til Nicolai og Nicolai fra 3.s. (også kaldet "Tocolai").