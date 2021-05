Pizzakæden Ild.pizza åbner i Ringsted til juli. Den blev grundlagt i en gammel industribygning i Skejby ved Aarhus for to år siden af Anders Grønborg og Esben Mols Kabell, der har skabt det succesfulde trykkeri, LaserTryk. Foto: Ild.pizza

Her åbner landets største pizzakæde sin første sjællandske restaurant

Pizzakæden blev grundlagt i Skejby ved Aarhus for bare to år siden, men råder i dag over 15 restauranter, hvor der bliver langet skræddersyede, napolitanske stenovnspizza'er over disken - alle lavet på opskriften fra den verdensberømte italienske pizzabager Marco Fuso.