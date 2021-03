Artiklen: Her åbner VVS-Eksperten afdeling

Den 6. april går man i gang med at bygge forretningen op.

Ind til videre har VVS-Eksperten åbnet fem afdelinger i Danmark. Med åbningen i Ringsted når kæden op på 31 butikker fordelt over hele landet.

- Vi har lavet en undersøgelse, og vi kunne se, at postnummer 4100 giver mere og handel via vores hjemmeside. Så tænkte vi, at så skal det være nu, siger regionschef Henrik Clausen.