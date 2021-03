Her åbner NAME IT butik

NAME IT åbner butik i Ringsted Outlet på fredag. Det er med tøj til babyer, børn og tweens. Pr-foto

Ringsted - 10. marts 2021 kl. 14:34 Kontakt redaktionen

Fredag den 12. marts klokken 10 åbner Bestseller børnebrandet NAME IT sin nye 150 kvadratmeter store outletbutik i Ringsted Outlet. Den kommer til at ligge mellem Gant og Asics.

Nu bliver der endnu flere gode muligheder for at shoppe nyt til forårsgarderoben til familiens yngste, når NAME IT slår dørene op til sin nye børnetøjsbutik i Ringsted Outlet.

- Det er fantastisk dejligt med endnu et børnetøjsbrand i outletbyen, som giver alle vores besøgende børnefamilier endnu flere muligheder for at shoppe børnetøj til outletpriser, siger Center Manager Jeanette Amdal i en pressemeddelelse.

Personale er i fuld gang med at klargøre lokalet, så alt er klar til åbningen på fredag.

Brandet er inspireret af børn - til børn med udgangspunkt i den ligefremme og umiddelbare tilgang til verden, som børn har. Og netop ved at se verden igennem deres øjne, skaber NAME IT tøj til både babyer, børn og tweens. Det er tøj til enhver lejlighed og altid med en stil og kreativitet, som udspringer af børns store livsglæde og frie måde at tænke på.

Kollektionerne består af tidssvarende styles til overkommelige priser - altid med udgangspunkt i den aktuelle mode, så det er muligt at skabe personlige looks på baggrund af de seneste trends.

Brandet gør de sig umage med at fremstille ansvarlig mode, som også er behageligt og sikkert kvalitetstøj.

I butikken i Ringsted Outlet vil der være tre faste kollektioner, som dækker børns behov fra nyfødt til tween: NAME IT BABY, NAME IT MINI og NAME IT KIDS.