Her åbner MB Fashion endnu en butik

For ikke nok med, at butikken atter kan slå dørene op for kunder i butikslokalerne i RingStedet, så åbner man nemlig også en ny butik samt fejrer et-årsjubilæum i forbindelse med genåbningen af mindre storcentre på tirsdag.

Er gået lige i hjertet

MB Fashion slog dørene op for tøjhandel for et lille års tid siden, men har kun haft fysisk åbent i fem måneder af den tid på grund af coronanedlukninger. Det fik blandt andet tøjforretningen til at tænke ud af boksen i forbindelse med første led i genåbningen af samfundet tilbage i starten af marts, hvor man åbnede en pop-up butik på siden af RingStedet, hvor fitnesscenteret Fit & Sund før havde til huse.