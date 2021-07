Send til din ven. X Artiklen: Helt vildt projekt rammer landsbyhaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helt vildt projekt rammer landsbyhaver

Ringsted - 06. juli 2021 kl. 17:59 Kontakt redaktionen

- Vi vil godt slå et slag for, at det er okay at slippe kontrollen.

Sådan lyder det fra #EtvildereJystrupogomegn; en gruppe bestående af ti borgere fra Jystrup, der søndag mødtes første gang for at etablere et kvashegn og gøre landsbyens mange haver lidt vildere.

- Vi skal lade haverne blive vildere til gavn for dyrelivet, skriver gruppens Marie Liv Sørensen i en pressemeddelelse til DAGBLADET, hvor hun uddyber:

- Vi lever i en tid, hvor mange nok føler at tiden kan være knap i forhold til at skabe en smuk og mangfoldig have. Den lette løsning bliver at anlægge en græsplæne, købe en robotplæneklipper, eller lægge fliser og nedvisne fremspirende planter med sprøjtemidler. Med vores initiativ vil vi gerne inspirere til at gå en anden vej,

Gruppen har flere ideer til, hvordan de kan bidrage til at skabe en større mangfoldighed af dyr og planter i naturen i og omkring Jystrup, men i første ombæring har de valgt at begynde i den nære natur. Og det er der faktisk en særlig grund til.

- Ser man på hjemmesiden for kampagnen om Giftfri Haver, hos Dansk Naturfredningsforening, er det ubetinget Jystrup, der har flest indmeldte haver i Ringsted Kommune, skriver Marie Liv Sørensen.

En del af et fællesskab Hun mener også, at gruppen rækker udover hækken og ind i det gode naboskab og landsbyfællesskab:

- Vi tror på, at alt denne vildskab også kan danne grobund for mere fællesskab. Vi har en drøm om at vi går sammen om at inspirere hinanden og hjælpe hinanden med at gøre Jystrup og omegn til et vildere sted, skriver hun.

Udover at bygge et kvashegn mødtes gruppen også for at riste pølser, spise vafler og gå på havevandring i en stor naturhave søndag eftermiddag.

Næste møde i gruppen er efter sommerferien.