Helt specielt at vie sin egen datter

Lørdag var på flere måder en speciel dag for byrådspolitiker Torben Lollike, B, for hans datter Emma Lollike blev gift, og det var ham selv, der foretog vielsen.

Han har tidligere foretaget tre vielser i sin tid som byrådspolitiker, to på rådhuset, en på Sørup Herregård og nu den fjerde, som foregik på Amtstuegården.

- Der tænkte jeg, at det er lige meget med bryllup, både fordi jeg var syg og der var corona oven i. Det virkede uoverskueligt, fortæller Emma Gravholt Lollike.

Heldigvis fik Emma det bedre og det blev sommer, og så tænkte hun, at hvis vi ikke holder det bryllup nu, så ville vi aldrig få gjort det.

Parret har hele tiden gerne ville giftes på et rådhus, så var det naturligt at undersøge, om det kunne blive i Ringsted. Det kunne det godt. Parret bor ellers i Rødovre.

- Så synes vi det var oplagt, at det var min far, siger Emma Gravholt Lollike.

Hun fortæller, de står for at skulle flytte til Ringsted.

- Som byrådsmedlem er vi glade for, at der flytter unge til kommunen, og at det så er familie, så er det endnu bedre, tilføjer Torben Lollike.