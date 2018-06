Helt ny uddannelse er sat på landkortet

I Ringsted Kommune arbejdes der på, at en kommende FGU-skole skal flytte ind i Campusskolen og dele af VUC, hvor økonomiudvalget for nylig var på udflugt for at besigtige forholdene. Det er nu formelt meldt ind til ministeriet, at Ringsted, faxe, Sorø, Stevns og Køge Kommuner ønsker at være sammen i et fælles FGU-område. Foto; Anne Wandahl