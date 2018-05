Se billedserie Økonomiudvalgets medlemmer besigtiger her håndværk og design-lokalet. Foto: Anne Wandahl

Helt ny skole skal huse udsatte unge to steder

Ringsted - 09. maj 2018 kl. 14:23 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en af bygningerne på Campusskolen i Ringsted er der lige nu blandt andet et skolekøkken og et sløjdlokale, som Campusskolen selv kun gør lejlighedsvis brug af.

Tirsdag aften fik bygningen besøg af et helt væld af politikere og embedsmænd fra Ringsted Kommune.

Økonomiudvalget minus Sadik Topcu (S) besøgte både Campusskolen, VUC og Eriksgården med tilhørende, gammel stald bag Ahorn Hallen.

Det skete for ved selvsyn at se de faciliteter, der er i spil som hjemsteder for den nye Forberedende GrundUddannelse, FGU.

Udvalget beså fire forskellige bygninger.

På udvalgsmødet bagefter rundturen skulle politikerne beslutte at sætte kommunens bygninger med en af de smukkeste udsigter til salg nemlig Haraldstedvej 47, hvor Ringsted produktionshøjskole bor nu.

Det sagde alle ja til, oplyser borgmester og udvalgsformand Henrik Hvidesten (V).

Alle sagde også ja til dag at sende en indstilling til Undervisningsministeriet om, at Ringsted, Faxe, Sorø, Stevns og Køge Kommuner går sammen i et såkaldt FGU dækningsområde.

- Vi besluttede at gå videre med en placering i en del af Campusskolen og en del af VUC. Vi synes, at de to lokaliteter er egnede på grund af den nærhed, de har til hinanden og de øvrige erhvervsuddannelsesmuligheder, der jo er i Campusområdet, siger Henrik Hvidesten.

På Ringsted Produktionshøjskole er bekymringens højtløftede bryn sænket en smule.

Allermest var både bestyrelse, ledelse og medarbejdere bekymrede på de unges vegne over udsigten til, at de skulle spredes i fire forskellige lokaler i Campusområdet.

Nu er der udpeget to.

- På vegne af de unge, er vi glade for, at udvalget har vist politisk vilje til at imødekomme os der. Vi kan ikke se, hvordan vi skulle opretholde det fællesskab og den samhørighed, som er så vigtig for vores elever, siger forstander Troels Brandt.