Helle Lundsgaards kamp for kulturarven: - Et svigt for eftertiden

Ringsted - 02. januar 2021 kl. 12:19

Ringsted-borger Helle Lundsgaard har kæmpet indædt for at bevare Dampmøllens røde bygning på hjørnet af Møllegade og Næstvedvej. Forgæves.

I 2017 udarbejdede og fremsendte hun på eget initiativ et fredningsforslag til Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen medgav, at Ringsted Dampmølle var et bevaringsværdigt industriminde med stor lokal og regional betydning. Alligevel blev det til et afslag med henvisning til, at man nationalt var dækket ind.

Ifølge Lundsgaard drog styrelsen allerede i 2005 rundt og så på gamle dampmøller med henblik på fredning. Men da Ringsted Dampmølle stadig i brug, indgik den ikke i vurderingen.

Slots- og Kulturstyrelsen opfordrede dog i sit afslag til finde en løsning, så Ringsted Dampmølle kunne bevares. På den baggrund var Helle Lundsgaard skuffet over, at Ringsted Byråd ikke kæmpede for at redde bygningen.

- Politikerne mente, at det var en privat ejendom, »og der er jo ikke kommet nogen forbi med en pose penge, vel?«, siger Helle Lundsgaard, der her giver hele processen en sidste opsang, inden bygningen er endeligt fjernet fra grunden .

Eftertiden vil dømme

- Byrådet har i den grad har svigtet kommunens borgere og eftertiden ved at lade hånt om historien, som jo aldrig vil kunne genskabes. Ringsted Dampmølle var i begyndelsen af århundredet selve drivkraften for byens udvikling fra landbrugssamfund til industrisamfund, og langt de fleste indfødte ringstedere har en relation til Dampmøllen, siger Helle Lundsgaard.

- Hvis ikke byrådet skal værne om borgernes kulturarv, hvem skal så? Det er vel ikke noget, man skal overlade til udenbys spekulanter at afgøre.

Ringsted-borgeren føler sig overbevist om, at eftertiden ikke vil se med milde øjne på denne beslutning.

Hun sammenligner med den spanske by Malaga, som hun har et indgående kendskab til. Her får faldefærdige historiske bygninger ikke lov til at blive jævnet med jorden. Facaderne må ikke ændres. I stedet bliver de stivet af med jern og pakket ind i net, mens man venter på den rette investor.

- Og de seneste år er alt så blevet renoveret på smukkeste vis, tilføjer hun.

Følelser for sten

Byrådspolitikerne overhørte bevidst hendes og andre Ringsted-borgeres opråb:

- Alle argumenter om byens historie, borgernes kulturarv og bæredygtighed prellede af på byrådet, der ikke havde tålmodighed til at vente på den rette investor, lyder kritikken.

Nogle vil mene, at sten kan man ikke knytte sig til.

Det tilbagevises straks:

- En politiker har undervejs i debatten udtrykt, at man ikke kan have følelser for sten. Men det har mange borgere i Ringsted faktisk for netop disse røde mursten.

Lundsgaard henviser til foreningen Realdania, der arbejder for at fremme landets bygningskultur, netop fordi det fremmer trivsel og sammenhængskraft i et samfund.

Miljøregnskabet Når Dampmøllen er helt væk, skyder et nybygget lejlighedskompleks op.

Det vil belaste Ringsteds miljøregnskab i mange år, hævder Lundsgaard og fremmaner et alternativ:

- Hjørnebygningen var trods sine næsten 100 år bundsolid og nærmest uden en sætningsskade. Man kunne have indrettet attraktive ejerlejligheder i New Yorker-stil her, som det er sket med den identiske Nakskov Dampmølle, siger hun og tilføjer:

- Alle taler om, at byer skal have blandet bebyggelse. Det er mig en gåde, at politikernes fantasi kun rækker til nye almennyttige boliger. Ringsted har forspildt århundredets chance for at bringe byens unikke historie i spil, som man har gjort det på slagterigrunden i Roskilde, hvor nye boliger bygget op omkring det gamle slagtehus.

To træer gør ingen park Sidste skud for boven går i retning af de bevaringsværdige træer og navnet på den nye bebyggelse, som bliver »Dampmølleparken«.

- På hele grunden bevares kun to træer. Det er ikke meget park. Der plantes kun få nye træer. Herunder et såkaldt erstatningstræ for et smukt 150 år gammelt bøgetræ, der var erklæret bevaringsværdigt.

- Der bliver ikke mere »dampmølle« over dét, end der er over Mjølnerparken.

- Men som bygherren har udtalt, kan folk kigge på det nye og prøve at fornemme, at her engang lå en historisk bygning, lyder udfaldet.

- Folk glæder sig over, at siloen er væk. De bliver nok overraskede, når de ser det nye bygningskompleks, der kan blive op til seks etager højt - højere end Casino-bygningen på Torvet, erklærer Helle Lundsgaard.

Trods flere forsøg lykkedes det ikke byrådet at finde en investor, der ville bevare ejendommen.

Nedrivningsselskabet P-Olesen skal være helt færdig med nedrivningen den 1. februar, hvorefter det nye byggeri kan gå i gang.