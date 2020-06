Hektisk ilddåb for ny hospitalschef

- Coronakrisen var ingen af os forberedt på, og det har været noget af en ilddåb som hospitalschef. Hver dag var en ny situation med nye retningslinjer, som vi skulle omstille os efter. Nu er vi ved at være oppe i gear igen, og ud over en stor tilgang af såvel privat- og forsikringskunder, er vi glade for, at vi igen har mulighed for at hjælpe Region Sjælland via vores samarbejdsaftale med at nedbringe puklen af patienter, som venter på udredning og behandling efter Coronakrisen, udtaler Lone Dahl.