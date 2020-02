Heino Knudsen: Aftale om blodprøvetagning på vej

Der er snart en aftale om blodprøvetagning i Ringsted på vej gennem det politiske system i Region Sjælland. Sådan lød meldingen fra formand for Region Sjælland Heino Knudsen (S) ved et medlemsmøde hos Faglige Seniorer i Ringsted. Temaet var Ringsted Sygehus, der står foran en lukning og dermed tab af muligheden for at få taget blodprøver i sygehusets lokaler.