Der er mange nye boliger på vej i Ringsted Kommune. Her er det formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor (S), der tager første spadestik til nye boliger på Bataljonen. Foto: Jens Wollesen

Heftig byggeaktivitet sætter Ringsted Kommune under tidspres

- Det er rigtig glædeligt, at både private og erhvervslivet har interesse i Ringsted og overskud til at udvikle vores kommune. Desværre betyder det også, at der lige nu er et særligt pres på vores byggesagsbehandlere, og vi kan i øjeblikket ikke leve op til vores egne servicemål om at behandle nye byggesager på maksimalt syv uger, siger Per Flor, formand for Plan- og Boligudvalget.