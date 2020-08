Et redskabsskur blev totalskadet og grunden er nu spærret af. I resten af haveforeningen Hjortemosen, kan haveejerne fortsætte deres gøremål, som de plejer. Arkivfoto: Jens Wollesen

Haveskur gik op i masser af røg og flammer

Røgen væltede op over Benløse ved Ringsted, da der onsdag eftermiddag gik ild i et redskabsskur på en ag grundene i Kolonihaveforeningen Hjortemosen.

Det var en af de alarmer, hvor brandholdet vidste, at der var noget om snakken allerede før, de nåede frem.

Politi og ambulance kørte også til Hjortemosen. Meldingen til alarmcentralen lød i første omgang på, at der kunne være en person inde i skuret.

- Det var et træskur malet med træbeskyttelse. Det giver en pokkers masse røg, men vinden var i den rigtige retning, så det blæste ud over markerne, siger Torben Larsen.

Det var også heldigt for selve kolonihavehuset på grunden. Det stod i passende afstand og væk fra vindretningen, så ilden forblev i redskabsskuret uden af sprede sig til andre bygninger eller andet i haveforeningen.

- Vi kunne ikke gøre andet, end at slukke resterne. Der står fire hjørnestolper og et tag nu. Det er, hvad der er tilbage, så der skal rejses et nyt skur, siger Torben Larsen.