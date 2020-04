Se billedserie Anette Olsen og hendes mand, Carsten Olsen, gør rigtig meget ud af deres have, og har derfor samlet affald til flere sække gennem længere tid. Men når man har det i plastik, kan det ikke blive hentet med haveaffaldsordningen. Foto: Jens Wollesen

Haveaffaldets henteordning fik en bøvlet debut

For første gang ville Anette og Carsten Olsen benytte sig af kommunens haveaffalds- og storskraldsordning. De betaler jo for den. Men det viste sig at være noget bøvlet.

Ringsted - 02. april 2020

Samtlige husstande i Ringsted Kommune betaler for at kunne få hentet storskrald og haveaffald.

Mens beboere i etageejendomme kun får valuta for pengene, hvis deres udlejer eller ejerforening spiller med, kan borgere i enfamilieshuse selv bestemme, om de vil bruge ordningen eller ej.

Sådan læste Anette og Carsten Olsen på Balstrupvej i lørdagsavisen. De havde hus og have og haveaffald samlet sammen gennem flere måneder.

- Vi ville prøve at få hentet haveaffald, når vi nu betaler til det, og når der stadig var lukket på genbrugspladsen i weekenden på grund af coronavirussen, fortæller Anette Olsen.

Man skal bestille en tid til afhentning på Affaldplus' hjemmeside.

- Det gik nemt nok. Der var ingen problemer, beskriver Anette Olsen.

Sækkesuk Det er også fint, at der er kort ventetid. Allerede i går, onsdag, kunne vognen fra Affaldplus komme og hente haveaffaldet. Det skulle bare stilles ud til vejen.

- Vi satte seks sække ud. Vi havde én papirsæk til overs af dem, skraldemændene lægger til jul og påske, så man lige har en ekstra sæk. Resten var i klare plastiksække, for det er jo det, man skal pakke haveaffald i, når man selv kører ud og afleverer på genbrugspladsen. De fem sække har vi endnu, for vognen hentede kun papirsækken, fortæller Anette Olsen.

Det var den 1. april i går. - Vi troede, det var en aprilsnar, at han kun tog én sæk. Så jeg ringede til Affaldplus og spurgte, hvad vi så gør. De var meget flinke, men vi fik at vide, at vi er nødt til at komme ud på genbrugspladsen og købe papirsække. Det er jo helt fjollet. Så kan vi lige så godt selv køre haveaffaldet derud, selv om det kan man ikke bare lige for tiden. Man skal jo bestille tid først, siger Anette Olsen.

Det ender nok med, at de kører sækkene selv på et tidspunkt i denne omgang.

- Vi har ikke storskrald, så den del af henteordningen ved vi ikke, hvordan fungerer. Det var nemt nok at bestille tid til at få hentet haveaffaldet, men hvis det skal være så besværligt, kan jeg da godt forstå, ordningen ikke bliver brugt så meget, mener Anette Olsen

Hensyn til miljøet Ringsted Kommune har indført ordningen, som administreres af Affaldplus.

Hos kommunens Pernille Crone, der er leder af Natur og Miljø, er der råd at hente til familien Olsen og andre, der har samme udfordringer med haveaffaldet og sække for tiden.

Man skal aflevere alt affald på genbrugspladser i klare plastiksække. Det er en generel regel, og den gælder også haveaffald.

- Man kan sige, det er to forskellige ordninger. Når folk selv kører på genbrugspladsen med haveaffald, tømmer man plastiksækkene og tager dem med sig. Når man bruger henteordningen til sit haveaffald, skal det i papirsække af hensyn til miljøet. Plastiksække bliver til mikroplast, der vil blive spredt ud i den kompost, haveejerne henter på pladsen, forklarer Pernille Crone og tilføjer: - Papirsække går i opløsning og bliver en del af komposten. Når sækkene fra henteordningen bliver afleveret på genbrugspladsen, er det ikke praktisk muligt at sortere plastiksække fra. Det vil koste ekstra mandetimer. Man vil bare ikke have plastiksække ind i al vores kompost, som skal ud til haveejere bagefter. Derfor skal haveaffaldet i papirsække, når man bruger henteordningen.

Flere løsningsmuligheder Folk, som normalt bruger henteordningen, har pakket deres haveaffald i papir, så de skal ikke finde på andre muligheder.

Familien Olsen og andre, der normalt kører affaldet selv, kan nu komme på genbrugspladsen med det, men med de begrænsninger og den tidsbestilling, som er indført på grund af coronakrisen.

Og man behøver altså ikke bestille tid bare for at hente papirsække.

- Selvfølgelig skal man ikke køre på genbrugspladsen efter sække. Man må gerne bruge papirsække, man har købt i et byggemarked, et supermarked eller lignende. Der er ingen krav om, at der skal stå "Ringsted Kommune" på dem, og heller ingen krav om, at de skal være købt bestemte steder. Det skal bare være papirsække, siger Pernille Crone.

En anden mulighed er helt sækkefri. Hvis man anskaffer sig en skraldespand på to hjul, må man gerne putte sit haveaffald i sådan én.

Det må godt være en brugt skraldespand, man alligevel havde stående fra før de nuværende skraldestativers tid. Ellers kan man købe en ny i byggemarkeder.

Når man så skal have hentet sit haveaffald, skal man bare køre spanden ud til vejkanten på den aftalte dag. Så skal den nok blive tømt, siger Pernille Crone.

