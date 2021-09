Ifølge Jan Vagn Jakobsen, formand for Handicaprådet, kan man som blind uden varsel glide ned i de kanaler, der er lavet på Ringsted Torv.Foto: Jan Vagn Jakobsen

Handicaprådet: Torvet er stadig ikke sikkert for blinde

Ringsted - 09. september 2021 kl. 16:33 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Overordnet set er Handicaprådet i Ringsted tilfreds med Ringsted Kommune.

Alt er dog ikke fryd og gammen. Navnlig tilgængeligheden på Ringsted Torv er ikke god nok.

- Overordnet er jeg ikke vildt utilfreds. Men det kan altid være bedre. Specielt omkring høringsfrister. Nogle gange har vi en meget kort frist, så det skal på plads nu. Og det er det heldigvis også ved at komme. Generelt er vi ganske tilfredse, men vi har problemer på tilgængelighedsområdet, siger Jan Vagn Jakobsen, formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted og for Ringsted Handicapråd.

Handicaprådet i Ringsted har netop udgivet deres årsrapport for 2020. Den byder på en gennemgang af både emner, rådet har indsendt høringssvar til, og særlige vigtige sager, der er blevet drøftet på møderne i 2020, og som har rådets bevågenhed fremover.

Her finder man blandt andet tilgængeligheden på Ringsted Torv.

- Jeg er bestemt ikke tilfreds med torvet. Det udgør en fare, og der kan ske voldsomme ting, hvis det går galt, siger Jan Vagn Jakobsen.

Torvet har flere gange været genstand for kritik af sikkerheden ved at færdes der. Nu er det især de brostensbelagte kanaler ved træbroerne, blinde mennesker risikerer ikke at opdage og dermed at falde ned ad, der er problemet, mener formanden.

- Der er ingen advarsler om, at der kommer noget, man skal være opmærksom på. Det er ikke i orden ud fra tilgængelighedsprincipper, og det er ikke sikkert, siger Jan Vagn Jakobsen.

Han er ikke bekendt med nogle mennesker med handicap, der er faldet ned ad kanalerne, men som han siger:

- Jeg synes ikke, man skal lave tilgængelighed ud fra, at det ikke er sket. Man skal gøre det i orden fra begyndelsen.

Jan Vagn Jakobsen har ikke selv et bud på, hvordan man kan udbedre problemet. Og det er heller ikke hans rolle, siger han.

Han kan pege på problemer, men ikke nødvendigvis løse dem. Og faktisk mangler der de rette folk til at løse problemerne.

- Jeg tror, man mangler folk, der er uddannet i tilgængelighed. Det her er jo en problematik, vi har haft før. Vi har stået alt for tit med ting, der må laves om, og det er dyrt. Vi skal have en tilgængelighedskonsulent, der er uddannet og uafhængig af de rådgivende virksomheder, så tilgængelighed kan blive tænkt ind fra begyndelsen, siger Jan Vagn Jakobsen.

Et af de punkter, Handicaprådet glæder sig over, er, at handicap er kommet på byrådets dagsorden.

I en pressemeddelelse lyder det:

- Vi kan af yderst positive ting nævne, at der i 2020 kom en ordning, der betyder, at kommunen har sat handicap på dagsordenen. Reelt betyder det, at man i sagsbehandlingen skal tage stilling til konsekvenserne for handicapområdet i forhold til hver enkelt sag, man behandler. Foreløbig som en forsøgsordning i et år.

- Vi håber dog, at man politisk enten vil forlænge forsøget eller gøre det permanent. Allerede nu kan vi se, at det vil tage længere tid at få indarbejdet alle de overvejelser, man skal gøre sig, hvis vi for alvor skal nå intentionen: at indtænke handicap fra start i al sagsbehandling, siger Jan Vagn Jakobsen.