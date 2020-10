Efter et positivt møde, håber familien nu, at Natasha ikke længere skal befinde sig i ydmygende situationer, hvor hun tvinges til at forsøge at bevæge sig ud efter personalet - med fare for at falde. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Handicappede Natasha blev glemt på toilettet - nu sker der noget

Ringsted - 10. oktober 2020 kl. 09:28 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Den svært handicappede 20-årige Natasha Søndergaard Petersen, der er beboer på bostedet Bengerds Huse, har de seneste tre måneder gentagne gange oplevet, at hun ikke kunne få hjælp i forbindelse med toiletbesøg.

Personalet var umulige at få fat på, da mobilen stod på lydløs. I flere tilfælde ringede hun forgæves og måtte trods det, at hun er betydeligt bevægelseshæmmet, selv forsøge at bevæge sig op efter personalet med en rollator.

Nu er der nyt i sagen.

Onsdag blev der nemlig holdt et møde mellem Natashas familie, bostedets ledelse og en centerleder. Og det var et positivt møde, vurderer Natashas mor, Helle Petersen:

- Aldrig har jeg mødt så meget imødekommenhed fra lederen, som jeg mødte dér. Det var da rart, siger hun.

- Vi fik at vide, at telefonerne nu vil blive viderestilllet, så, hvis man ringer om natten, og der ikke bliver svaret på for eksempel Team 5, ryger den videre til Team 3. Derudover vil lederen købe nye telefoner til teamet.

Lige nu er der ifølge Helle Petersen tekniske udfordringer med at viderestille telefonerne.

Tager ikke ansvar

Natashas mor savner dog, at nogen tager ansvar for hændelserne, som familien har klaget over.

- Der er ikke nogen, der påtager sig et ansvar for, at telefonen var sat på lydløs. Så er det bedre at få nogle nye telefoner.

Helle Petersen svarer nej på et spørgsmål, om familien eller Natasha har modtaget en undskyldning for, at den unge kvinde i ét tilfælde måtte vente forgæves på hjælp ude på toilettet, og i et andet tilfælde faldt i søvn af udmattelse uden - trods utallige opringninger - at få hjælp til at forrette sin nødtørft.

- I hvert fald burde Natasha få en undskyldning, for det er jo hende, det er gået ud over, siger Helle Petersen.

Ifølge Helle Petersen understregede lederen, at familien blot kan henvende sig igen, hvis der opstår problemer.

Værksted mere hjælpsomt

- Men så fik jeg fortalt hende, at jeg føler, at hun ikke bryder sig om mig. Jeg føler mere imødekommenhed og hjælpsomhed, når jeg ringer til værkstedet for at få min bil repareret, end jeg gør, når jeg henvender mig til hende.

- Hun sagde, at det var hun meget ked af, og at hun ville tage det op til overvejelse.

Ifølge Helle Petersen var der fra begge sider et ønske om at få et bedre samarbejde.

- Vi gik derfra med en positiv følelse, supplerer hun.

- Vi vil gerne have, at Natasha bliver der, hvis det bliver sådan, som lederen siger. Det håber jeg, for det andet er synd for Natasha. Jeg har det, som om hun er kastet i helvedes forgård. Jeg havde regnet med, at hun blev passet lige så godt på, som hun blev derhjemme.

Bostedet har en god beliggenhed, fordi flere familiemedlemmer bor i Ringsted og omegn, tilføjer Helle Petersen.

Natasha og resten af den nærmeste familie var i går samlet i Randers, hvor den ene af hendes to søstre, Betina Søndergaard Pilgaard, bor.