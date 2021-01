Maria Andersen og hendes mand Christian glæder sig til at slå dørene op og byde kunderne velkommen i Saabys på hjørnet af Tinggade og Sct. Hansgade, når det hele på et tidspunkt løjer af. Foto: Ulla Jensen

Handelsformand: Husk butikkerne, når hverdagen vender tilbage

- Jo længere tid, butikkerne er lukket, jo mere vænner kunderne sig til at købe over nettet.

- Det er ærgerligt. Så jeg håber også, det er nødvendigt, og at beslutningen er taget på et fagligt grundlag, siger Steffen Nielsen, der mener, at det bliver sværere at få folk tilbage i butikkerne igen efter en lang periode med webhandel.