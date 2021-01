Handelsformand: Husk butikkerne, når det hele åbner igen

- Jo længere tid, butikkerne er lukket, jo mere vænner kunderne sig til at købe over nettet.

Sådan siger Steffen Nielsen, formand i handelsforeningen Ringsted City, og begræder samtidig regeringens forlængelse af de nuværende restriktioner, der betyder et lukket butiksliv indtil udgangen af februar.

- Det er ærgerligt. Så jeg håber også, det er nødvendigt, og at beslutningen er taget på et fagligt grundlag, siger Steffen Nielsen, der mener, at det bliver sværere at få folk tilbage i butikkerne igen efter en lang periode med webhandel.