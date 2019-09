Mas Matisens afskedskoncert på torsdag er flyttet til hal B i Ringsted Sport Center. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Halinspektør: Afskedskoncert er flyttet

Ringsted - 17. september 2019 kl. 17:25 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meldingen om, at der er skimmel i kælderen under Anlægspavillonen har betydet ekstra stor travlhed i Ringsted Sport Center, der administrer lokalerne for de mange foreninger, som bruger Anlægspavillonen.

Halinspektør Karl-Åge Søltoft og hans personale har været nødt til at arbejde hurtigt for at finde andre lokaler til Mas Matisens korets afskedskoncert, der skulle have været afviklet i salen i Anlægspavillonen torsdag den 19. september klokken 19.

- Vi flytter korets afskedskoncert til hal B i Ringsted Sport Center på torsdag samme tid. Mas Matisen koret har fået besked om dette, så publikum kan roligt møde op. Det var det bedste, vi kunne gøre nu og her, slår Karl-Åge Søltoft fast.

Udstilling aflyst Den midlertidige lukning af salen i Anlægspavillonen får derimod konsekvenser for Sankt Bendts kunstgruppe, som skulle have haft udstilling fra slutningen af september.

- Vi har informeret Sankt Bendts kunstgruppe om, at de ikke kan holde udstillingen i salen som planlagt. Vi vil tilbyde foreningen at udstille på et senere tidspunkt i sæsonen. Det kan vi dog først aftale, når vi kender konsekvenserne af de undersøgelser, der skal finde sted for at afdække, hvilke form for skimmel det drejer sig om, og hvordan problemet løses, erklærer Karl-Åge Søltoft.

Han forventer, at undersøgelserne om skaderne med skimmel og råd, som Ringsted Kommunes Vej- og Ejendomscenter tager sig af, er færdig i slutningen af uge 39.

Højest to timer I brug under to timer

Skimmelen under Anlægspavillonen får også konsekvenser for foreninger, som bruger andre lokaler end salen i pavillonen:

- Foreninger kan godt bruge eksempelvis havestuen, men vi råder dem til ikke at bruge lokalerne længere end to timer af gangen. Samtidig skal man være opmærksom på, at folk der påvirkes af skimmelsvamp eller eksempelvis har lungesygdomme, ikke skal benytte disse lokaler indtil videre, slår Karl-Åge Søltoft fast.

- Vi er i fuld gang med at orientere foreningerne om dette, så man kan informere medlemmerne. Når vi kender det præcise omfang af problemet med skimmel, må vi forsøge at løse eventuelle lokaleproblemer til den tid, erklærer han.