Hækkeklip og gamle sofaer har stadig deres egen henteordning

Alle betaler til have- og storskraldsordningen. For folk med eget hus, er den dog meget nemmere at bruge end for beboere i etageejendommene.

Ringsted - 29. marts 2020

Lige knap 200 kroner om året betaler hver eneste husstand i Ringsted Kommune for at kunne benytte have- og storskraldsordningen. Men alligevel er den ikke rigtig slået igennem.

Det undrer i Ringsted Kommune.

- Man skal bare bestille afhentning på kommunens hjemmeside og sætte sit haveaffald eller storskrald ud til vejen på afhentningsdagen. Det kan næsten ikke blive nemmere, siger teknisk direktør Mette Jeppesen.

Det gælder dog mest for borgerne i enfamilieshuse. I mange lejlighedsbyggerier kan det sagtens blive nemmere, hvis beboerne pirker til deres udlejere eller boligforening.

For selv om også lejemål og ejerlejligheder alle sammen betaler knap 200 årlige kroner til ordningen, er mange beboere reelt afskåret fra at få hentet haveaffald eller storskrald, fordi deres udlejer eller boligforening ikke har tilmeldt sig.

Mette Jeppesen har ikke et samlet overblik over, hvor mange etageejendomme, der er sluttet til.

Men i de etageejendomme, som har meldt sig til og oprettet afhentningspladser, har beboerne det lige så nemt som i enfamilieshuse.

De skal også bare booke tid til afhentning på kommunens hjemmeside og stille deres skrald ud på opsamlingsstedet på afhentningsdagen.

I de etageejendomme, der ikke er tilmeldt afhentningsordningen, kan kommunen ikke gøre noget.

Det skal komme fra beboerne selv.

- Vi har desværre ikke mulighed for individuel afhentning ved etageejendommene. Men vi opfordrer jo til, at hvis man bor i en lejlighed, bør man kontakte sin boligforening eller udlejer om at få en afhentningsaftale, siger Mette Jeppesen.

Der er et telefonnummer Coronavirussen er ingen hindring for have- og storskraldsordningen. Den kører, som den har gjort i lidt over et år nu.

Og derfor kan man godt få hentet eksempelvis haveaffaldet, hvis blot man bestiller en tid.

Alt skrald hentes af vogne fra Affaldplus på udvalgte datoer. Så derfor kan det godt være, at man ikke kan få hentet haveaffaldet lige nu, mens man heller ikke kan køre på genbrugspladsen på Møllevej med det. Indtil der kommer en afklaring med genbrugspladserne, må man aflevere på haveaffaldspladserne i Næstved, Stenlille eller Haslev. Eller man må væbne sig med tålmodighed og vente på at få affaldet hentet ved førstkommende lejlighed.

- Sagt med et glimt i øjet, kan man vel sige, at hvis det største problem er, at man skal gemme lidt haveaffald i et hjørne af haven, så kommer man godt igennem coronakrisen, siger Mette Jeppesen.

Nogle borgere har ikke digitalt udstyr til at booke en afhentningstid på nettet. Men de betaler også til ordningen, så her er lidt elastik til dem.

- Affaldplus har et telefonnummer, man kan ringe på. Jeg ved, de sætter pris på, at man så vidt muligt bestiller online, da de ellers bliver løbet over ende på telefonen, men man kan godt ringe, siger Mette Jeppesen.