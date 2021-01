Formanden for Stop Spild Lokalt i Ringsted Annika Kallsgarð Oht er så hårdt ramt af corona, at hun stopper i foreningen.

Artiklen: Hårdt ramt af corona: Sygdom tvinger ildsjæl til at droppe hjertebarn

Hårdt ramt af corona: Sygdom tvinger ildsjæl til at droppe hjertebarn

Formanden for Stop Spild Lokalt i Ringsted Annika Kallsgarð Oht er så hårdt ramt af corona, at hun stopper i foreningen. Det fremgår af et opslag i Facebook-gruppen »Stop Spild Lokalt (Ringsted)«.