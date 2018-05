Se billedserie Det har krævet opsmøgede ærmer for anlægsformand Poul Mortensen og resten af håndværkerne at blive værdig med Torvet til indvielsen. Foto: Jens Wollesen

Hård slutspurt for håndværkerne

Ringsted - 28. maj 2018 kl. 10:52 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har krævet mange, lange arbejdsdage i stegende temperaturer for håndværkerne at få Torvet i Ringsted gjort klar til indvielsen i fredags.

Læs også: Charmeoffensiv skal lokke folk til Torvet

- Vi har kørt hårdt på de sidste tre uger. Hverdagene har været noget længere end normalt, og vi har taget lørdage, søndage og helligdage i brug for at blive færdige, fortæller Poul Mortensen, anlægsformand i entreprenørfirmaet Zacho-Lind.

Hvor mange timer der er blevet knoklet, ved han ikke præcist, men det er mange. I sidste uge op til åbningen har han selv haft arbejdsdage, der er begyndt klokken 6 og sluttet efter solnedgang.

Nogle af brolæggerne er mødt ind klokken 5, har så holdt en siesta og et hvil midt på dagen for at møde ind igen senere. Der er tilmed blevet kaldt ekstra mand ind for at komme i mål med projektet.

- Det er en god følelse at have nået det. Denne uge bliver en mere normal arbejdsuge, men der er stadig en del at lave, fortæller Poul Mortensen, der er en erfaren herre inden for sit felt.

- Jeg har prøvet sådan en slutspurt mange gange før og ved, hvad det kræver. Der er for eksempel noget psykologi at tænke over, når det kommer til tonen på arbejdspladsen. Der er nogle ting, hvor man venter med snakken til næste dag, fortæller han med henvisning til rettelser i arbejdet. Den slags beskeder har man ikke nødvendigvis behov for, når energien er brugt, armene lange og hudfarven en del mere rødbrun end fra morgenstunden.

